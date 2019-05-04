تتويج ماها فاجيرالونكورن رسميا ملكا لتايلاند

بانكوك– أقيمت يوم السبت مراسم التتويج الرسمي لملك تايلاند ماها فاجيرالونكورن.

وارتدى الملك تاج النصر العظيم الذي يصل وزنه إلى 7.3 كيلوجرام ضمن مراسم تتويج مطولة تمزج بين التقاليد البوذية والهندوسية.

وأصبح فاجيرالونكورن (66 عاما) ملكا دستوريا بعد وفاة والده الملك بوميبون ادولياديج في أكتوبر تشرين الأول عام 2016 بعدما جلس على العرش لمدة سبعين عاما.

ورافقت الملكة الجديدة سوتيدا الملك بعد الإعلان المفاجئ عن زواجها من الملك قبل ثلاثة أيام من التتويج.

تجرى مراسم التتويج بعد انقضاء فترة حداد على الملك الراحل وتأتي في ظل حالة من الضبابية بشأن أزمة انتخابات معلقة دون حل بين رئيس المجلس العسكري الحالي و“جبهة ديمقراطية“ تحاول إبعاد الجيش عن السياسة.

وجلس الملك فاجيرالونكورن في قاعة العرش في القصر الكبير أسفل مظلة من تسع طبقات تحمل كافة الرموز الملكية ومنها تاج مطلي بالذهب ومزخرف بالألماس. وكان برفقته الملكة وأفراد الأسرة المالكة ورهبان.

وقال في أول تصريح ملكي له بعد التتويج ”سأحكم بالعدل من أجل مصلحة المملكة والشعب للأبد“.

ومنح الملك أيضا الملكة سوتيدا، مضيفة الطيران السابقة على الخطوط الجوية التايلاندية، لقبها الملكي الكامل.-(رويترز)