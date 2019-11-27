تتويج نادي المدينة بطلا لدوري التنس

عمان – الغد – كرم مدير عام مدينة الحسين للشباب د. عاطف الرويضان، ورئيس اتحاد التنس م. حازم عدس، الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى لبطولة دوري أندية التنس، وذلك خلال الحفل الذي أقيم الأربعاء في قاعة الحديقة بمدينة الحسين للشباب، بحضور عدد من المدعوين والفرق الفائزة.

وتناوب الرويضان وعدس على تتويج الفرق الفائزة، حيث تم تقليد لاعبي فريق مدينة الحسين للشباب بالميداليات الذهبية وكأس البطولة، والجائزة المالية التي بلغت ألف دينار، وتكريم صاحب المركز الثاني فريق النادي الأرثوذكسي بالميداليات الفضية والجائزة المالية البالغة سبعمائة وخمسون دينار، كما تم تكريم فريق نادي مدينة الحسن بإربد الذي حصل على المركز الثالث بالميداليات البرونزية والجائزة المالية بقيمة خمسمائة دينار.