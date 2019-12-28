عمان-الغد- أعادت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف(IIRA) ( ومقرها البحرين) تثبيت تصنيف الجودة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني AA+ (SQ) وذلك لاستمرارية التزام البنك بتطبيق أعلى درجات الامتثال والالتزام بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية من خلال هيكل الحوكمة الشرعية للبنك والذي يتماشى مع تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك الإسلامية الصادرة عن البنك المركزي الأردني.

وبين التقرير الصادر عن الوكالة في 19 من الشهر الحالي، ان البنك الإسلامي الأردني يعد أول وأكبر بنك إسلامي في الأردن وثالت أكبر بنك ضمن القطاع المصرفي الأردني حيث تبلغ حصته حوالي 55 % من السوق المصرفة الإسلامية المحلية كما يمثل

8.2 % من أصول الصناعة المصرفية الأردنية، كما استندت تقييمات الوكالة في تصنيفها بناء على امتثال البنك لأعلى معايير الالتزام بمبادئ واحكام الشريعة الإسلامية استنادا لتعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك الإسلامية الصادرة عن البنك المركزي الأردني، ومن خلال ثقافة البنك الإدارية والتنظيمية ورؤيته ورسالته وتطبيقه للمعايير الأخلاقية والإسلامية عند جميع موظفيه ووجود هيئة رقابة شرعية تتألف من أربعة اعضاء من ذوي المؤهلات الأكاديمية العالية والخبرة إلى جانب كادر تدقيق شرعي داخلي مؤهل، إلى جانب تعزيز البنك لموقعه المصرفي في السوق المحلية بالتوسع في شبكة الفروع والمكاتب ومواكبة الابتكار في المنتجات المصرفية وفق أحدث التطورات التكنولوجية، إلى جانب المساهمات الفاعلة في مبادرات المسؤولية الاجتماعية ، كتقديم التبرعات والقروض الحسنة للغايات الاجتماعية وتقديم الرعاية والمشاركة في مختلف المؤتمرات والندوات التي تعنى بالصناعة المالية الإسلامية وتقديم التمويلات للحرفيين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووجود صندوق التأمين التبادلي لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والاعتماد على الطاقة البديلة ” الطاقة الشمسية ” لتغطية بعض فروعه ومكاتبه كما نفذ البنك برامج تدريبية شاملة لموظفيه لتزويدهم بالمعرفة والخبرة فيما يتعلق بالالتزام بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

وبهذه المناسبة قال الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي / المدير العام للبنك الإسلامي الأردني ان تثبيت تصنيف الجودة الشرعية لمصرفنا يمدنا بالعزيمة والإصرار لبذل المزيد، مع الاستمرار بتطبيق الاستراتيجية الهادفة إلى الالتزام المستمر بأعلى معايير الجودة الشرعية والمتوافقة مع تعليمات البنك المركزي الأردني بشأن الحاكمية المؤسسية للمصارف الإسلامية لتحقيق نتائج مميزة على مختلف الأصعدة والحفاظ على المكانة المميزة التي حققها البنك الإسلامي الأردني في القطاع المصرفي الإسلامي.

ومن الجدير بالذكر ان الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف أعادت تثبيت التصنيف الائتماني للبنك الإسلامي الأردني خلال شهر أيلول من العام الحالي على الصعيد الدولي للعملات الأجنبية عند درجة BB+/A3 وعلى الصعيد المحلي بدرجة A+(jo )/A1 (jo) مع المحافظة على نظرة مستقبلية مستقرة لجميع هذه التصنيفات.