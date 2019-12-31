تثبيت فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء عند 10 فلسات

عمان – الغد- قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في اجتماع عقد اليوم الثلاثاء تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر كانون الثاني 2020 المقبل بقيمة 10 فلسات، وهي نفس القيمة المعتمدة لشهر كانون الأول 2019 الحالي.

ووفق بيان للهيئة اليوم ، فقد قرر المجلس في اجتماعه المنعقد برئاسة رئيس مجلس المفوضين المهندس فاروق الحياري تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية اعتباراً من الأول من شهر كانون الثاني 2020 بواقع 10 فلسات لكل كيلوواط/ ساعة على جميع قطاعات وشرائح التعرفة.

ويأتي القرار في ضوء المراجعة الشهرية لأثر التغير في كلف النظام الكهربائي والتي يتم بموجبها تحديد قيمة هذه التعرفة في الفاتورة الشهرية.

واستثنى قرار الهيئة من تطبيق هذه التعرفة الاستهلاكات في القطاع المنزلي والتي لا تتجاوز استهلاك 300 كيلوواط/ساعة في الشهر، وتحديد قيمتها لمشتركي القطاع الصناعي المتوسط بمقدار 10 فلسات /ك.و.س.

كما قرر المجلس تحديد قيمة هذه التعرفة للجهات التي تستخدم أنظمة الطاقة المتجددة لتغطية استهلاكها الخاص لشهر كانون الثاني 2020 بمقدار 10 فلس/ك.و.س بحيث يتم احتسابها على صافي الفرق بين الطاقة المُستَجرة من الشبكة والطاقة المصدرة للشبكة.