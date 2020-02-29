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تثبيت فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء لشهر آذار عند 10 فلسات

منذ ساعة واحدة
فواتير الكهرباء

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عمان- الغد- قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم السبت، تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر آذار المقبل بقيمة 10 فلسات، وهي نفس التعرفة المعتمدة لشهر شباط الحالي.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي السبت، أن مجلس مفوضي الهيئة قد قرر في اجتماع عقد برئاسة رئيس مجلس المفوضين المهندس فاروق الحياري تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية اعتباراً من الأول من شهر آذار المقبل بواقع 10 فلسات لكل كيلوواط/ ساعة على جميع قطاعات وشرائح التعرفة.

ويأتي القرار في ضوء المراجعة الشهرية لأثر التغير في كلف النظام الكهربائي.

واستثنى قرار الهيئة من تطبيق تعرفة هذا البند، الاستهلاكات في القطاع المنزلي والتي لا تتجاوز 300 كيلوواط/ساعة في الشهر، وتحديد تعرفة هذا البند لمشتركي القطاع الصناعي المتوسط بمقدار 10 فلسات /كيلو واط ساعة.

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