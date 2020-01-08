تثبيت 3870 معلما بالتربية بوظيفة ذات فئة ودرجة

عمان – قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون المالية والإدارية بالوكالة، الدكتورة نجوى قبيلات، إنه تم تثبيت نحو 3870 معلما ومعلمة في الوزارة بوظيفة عقد ثابت ذات فئة ودرجة وفق نظام الخدمة المدنية.

وتشمل عملية التثبيت، بحسب الدكتورة قبيلات، المعلمين المعينين قبل 20 تشرين أول 2017، مبينة أن تعيين المعلمين بالوزارة يتم لأول عامين بوظيفة بدل معار/ مجاز يتمتع المعلم بعد انقضائهما بكامل حقوقه الوظيفية.

وتوقعت الدكتور قبيلات تثبيت المزيد من المعلمين ليصل عدد المثبتين إلى نحو 4000 معلما ومعلمة معظمهم من الفئة الأولى والآخرين من الفئة الثانية. يذكر أن التعيين بموجب المادة 42/ا من نظام الخدمة المدنية، يكون بعقود على وظائف ذات فئات ودرجات ووصف وظيفي محدد وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول بها شريطة توفر وظائف شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف، وبما يتفق وتعليمات اختيار وتعيين الموظفين التي يصدرها مجلس الخدمة المدنية بناء على تنسيب الديوان، حيث تعتبر خدمات الموظفين الذين يعينون عليها خاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.(بترا)