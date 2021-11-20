تجارب الحياة.. كيف تتسبب بأزمات نفسية؟

ترجمة: أفنان أبو عريضة

عمان- في أحد العلاجات النفسية، كان يقوم طبيب النفس التشخيصي، مارك ريجو، بمعالجة شاب كان يعاني، ضمن العديد من المشاكل، حب الشباب.

وكان قد بدأ الشاب بعلاج جلدي جديد للتخلص من هذه الحالة، وعندما قام الشاب بسؤال طبيبه الجلدي عند المدة التي سوف يستغرقها العلاج لتبدأ النتائج بالظهور. وكان جوابه “ذلك يعتمد على حالتك النفسية”. وعندما حاول الشاب فتح حوار مع طبيبه بخصوص التوتر المزمن الذي يعانيه، قام طبيبه بالاعتذار منه وترك مواجهة توتره المزمن دون أي توجيه.

ولكن عندما بدأ هذا الشاب العلاج لدى الطبيب النفسي مارك ريجو، بدأت حالته النفسية بالتحسن وكذلك حب الشباب قل بشكل ملحوظ. لكن للأسف، ذلك كان بعد مضي عشر سنوات على معاناة الشاب المتواصلة مع التوتر المزمن والاكتئاب، قبل أن يبدأ أخيراً بالعلاج الذي كان بأمس الحاجة إليه.

عادة ما يُعتقد أن الأمراض النفسية تأتي من أحد هذين المصدرين؛ إما بسبب ترعرعك في بيئة غير مستقرة، أو أن لديك جينات تقود لذلك. لكن هل هذان المصدران حقاً يؤديان بنا إلى تطور المشاكل النفسية؟

في الحقيقة، هناك العديد من مواقف الحياة الاعتيادية التي قد تتسبب في ظهور مشاكل نفسية دائمة. والمكابرة في وجه هذه الفترات العصيبة من الحياة قد تتبلور اضطرابات سيكولوجية. لكن كونها تبدأ بفعل تجارب حياتية شائعة، فعادة ما يتم تجاهلها على أنها ليست أكثر من جزء لا يتجزأ من الواقع.

ما نشير إليه هنا، هو أن العديد من تجارب الحياة قد تؤدي إلى تحديات نفسية، وتتطلب بعض المساعدة والعون لتجاوزها. التعرف على هذه التجارب وفهمها قد يساعد بشكل كبير على مساعدة أولئك الذين يعانون من حولنا.

التجارب التي تستمر بالظهور تكراراً بين هذا النوع من المرضى هي؛ الأمراض المزمنة والعقم والإجهاض والطلاق والبطالة، وقد تتحول أحياناً إلى أزمات نفسية. وخلال عقود طويلة من تخصص العلاجي النفسي، ما يزال العلاج من هذه الأزمات غير مطروح ضمن واجبات أطباء النفس.

الأمراض

خلال هذا العام وحده، تم تشخيص 1.8 مليون شخص بالسرطان عالمياً. ومن غير المفاجئ أن اليأس والتوتر والاكتئاب تتزامن مع التشخيص بالسرطان. ونسب هذه الأمراض، تتزايد وتتضاعف مع التطور والامتداد المرضى في العلاج، وعادة ما تعاني عائلات المرضى أيضاً. ولسوء الحظ، نادراً ما يتم تحويل مرضى السرطان أو ذويهم إلى العلاج النفسي. ومؤخراً، تم البدء بتطبيق برامج في مراكز طبية أكاديمية، بنيت على دراسات متخصصة، لتقديم العناية النفسية لمرضى السرطان.

ويوجد أيضاً 800,000 حالة سكتة قلبية في الولايات المتحدة، وأصبح معروفاً اليوم أن الاكتئاب هو أحد الأعراض اللاحقة للسكتات القلبية. ومع ذلك، تبقى الدراسات الباحثة في علاج حالات الاكتئاب المشابهة، شحيحة وقاصرة.

وتشير دراسات حديثة إلى أن معالجة الاكتئاب للمصابين بالأمراض المزمنة، لا تساعد على التخلص من الاكتئاب فحسب، بل تقلل من فرص الجلطات والموت أيضاً. ويؤكد العلماء أن أمراض الأوعية الدموية تسبب الاكتئاب، وفي المقابل، يمكن لذلك أن يؤدي إلى إصابة الفرد بأمراض الأوعية الدموية.

العقم والإجهاض

الجميع يعرف أزواجاً مروا بتجربة خسارة جنين أو عدم القدرة على الإنجاب. لكن الألم والفجيعة اللذين تسببهما هذه التجارب يكون قاسيا على الأزواج اليافعين، وخصوصاً على النساء منهم. فتكون مشاعر الوحدة والفقدان (وخصوصاً في حالة الإجهاض)، تماماً كخسارة شخص عزيز. لكنه للأسف، لا يتم تقديم الدعم والمساعدة اللازمة في هذا الأمر. بل عادة ما تكون هذه التجارب شديدة الخصوصية والسرية والوحدة. بالتالي، يكون الاكتئاب من التبعات السائدة بين الأزواج.

الطلاق

الطلاق مذكوراً ثاني أكثر مسببات التوتر من بين التجارب الحياتية، تالياً تجربة وفاة شريك الحياة. إذ يُقدم الأزواج على الطلاق، عندما يكون التوتر والضغط والغضب من غير الممكن احتمالها. ومع ارتفاع نسب الطلاق لتصل إلى 50 % في العديد من دول العالم، ما تزال التبعات النفسية للطلاق يتم أحيانا تجاهلها.

البطالة

لسوء الحظ، لا يوجد أي توثيق للتوتر والتدهور النفسي الذي تتسبب به البطالة؛ حيث إن محاولة تقديم التشخيص والدعم النفسي للعاطلين عن العمل، قد يكون سبيلاً لإنقاذ حياة العديدين.

الحياة لن تخلو أبداً من المراحل الصعبة، بل ويوجد العديد من التجارب التي تفوق قدرة البشر على تحملها. وتكون النتائج هي الاضطراب النفسي. وخصوصاً، لأولئك المعرضين للانهيار النفسي، قد تكون هكذا تجارب مدمرة.

ولكن للأسف، ينظر المجتمع إلى هذه التجارب على أنها فقط تجارب سلبية لا أكثر.