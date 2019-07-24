تجارب كاميرا هاتف “Galaxy A80” الثورية الدّوّارة والاستثنائية من “سامسونج”



عمان-خضعت كاميرا Galaxy A80 الدوارة لاختبار كامل وشامل في مختبر مخصص من سامسونج، وذلك بهدف تقييم ما إذا كانت هذه الحلول يمكنها أن تصمد أمام الاستخدام المكثف لكل لحظة من صور السيلفي التلقائية، تم اختبار أجهزة Galaxy A80 عبر العديد من السيناريوهات وحالات الاستخدام للتحقق من قدرة جميع المكونات والبرمجيات على توفير أفضل تجربة كاميرا ممكنة، حتى بعد الاستخدام المكثف. خضعت هواتف Galaxy A80 للعديد من اختبارات الجودة لضمان محافظة الكاميرا الدوارة الجديدة، بابتكاراتها الفريدة في المكونات والبرمجيات، على أدائها لتوفير تجربة تصوير استثنائية للمستحدمين حتى بعد الاستخدام المكثف.

ومن الجدير بالذكر بأن سامسونج سعت خلال رحلة تطوير مكونات وبرمجيات وحدة الكاميرا في جهاز Galaxy A80 إلى ابتكار كاميرا تتيح للمستخدمين التقاط صوراً متميزة لكل ما يرونه بشكل مباشر. ويُعد هاتف Galaxy A80 بكاميرته الدوارة هاتفاً ذكياً مصمماً لتعزيز التجارب التفاعلية التلقائية وتمكين المستخدم من التعبير عن نفسه المبدعة دون قيود في عصر البث المباشر.