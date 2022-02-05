“تجارةالأردن” تدعو للتحوط خوفا من الانكماش الاقتصادي العالمي

دعا رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي الحكومة للتحوط خوفا من حدوث انكماش اقتصادي عالمي خلال العام الحالي، مؤكدا وجود مؤشرات عالمية تدل على ذلك.

واكد الكباريتي خلال ترؤسه الاجتماع السنوي للهيئة العامة للغرفة لعام 2020، ان هذه التطورات تتطلب معالجة الصعوبات التي ما زالت تواجه الاقتصاد الوطني، لأفتا للخطوات الأصلاحية التي بدأت الحكومة بالمضي بها لتنشيط النمو الاقتصادي وبمقدمتها أعادة النظر بالتعرفة الجمركية.

وقال ان رسالة جلالة الملك عبدالله للاردنيين هي نبراس وخطوة متقدمة للامام نحو مستقبل الاردن والاجيال، مشددا على ضرورة ترجمة مضامينها الاقتصادية من خلال شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.

واشار الكباريتي الى وجود مطالب للقطاع التجاري تؤثر على اعماله ما زالت عالقة ما يتطلب تسريع حلها، مستغربا بعض القرارات التي صدرت عن مؤسسات رسمية عقب اعادة النظر بالتعرفة الجمركية لا سيما الغاء القوائم الاسترشادية لمستوردات الالبسة والسجاد، واستمرار توغل الطرود البريدية على قطاع الالبسة والاحذية.

واكد ان القطاع التجاري يؤمن بقدرة الاردن على تجاوز الصعوبات والتحديات شريطة تقديم حلولا خلاقة للعقبات التي تواجه القطاعات الاقتصادية، وذلك من خلال ضخ المزيد من السيولة النقدية وتعزيز قدرة المواطنين الشرائية وتاجيل الاقساط البنكية

وشدد على ضرورة اعادة النظر بسلة الضرائب وبما فيها ضريبة المبيعات وتقديم حوافز للقطاعات التي ما زالت تعاني جراء تبعات الجائحة وبخاصة السياحة واستقطاب الاستثمارات الخارجية ودعم المستثمر المحلي.

واشار الكباريتي الى ان تبعات جائحة فيروس كورونا أثرت على المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني حيث انكمش بنسبة -2ر2 بالمئة خلال الربع الثالث من 2020 مقارنة بنمو إيجابي بنسبة 9ر1 بالمئة خلال الربع الثالث من عام 2019.

واوضح ان ابرز القطاعات الاقتصادية التي حققت نسب نمو سلبي خلال الربع الثالث من عام 2020، تمثلت بالفنادق والمطاعم والنقل والتخزين وكلها قطاعات خدمية لها أسهامات كبيرة بالناتج المحلي الاجمالي وتوليد فرص العمل وتشغيل الأيدي العاملة المحلية.

وقال الكباريتي ” لولا حنكة جلالة الملك عبدالله الثاني في ادارة مختلف مفاصل ملف أزمة فيروس كورونا وبخاصة الاقتصادي منها، وتوجيهاته المستمرة للحكومات، لتعمقت الخسائر وتوسعت”.

واضاف ” ان جلالته كان على الدوام يتدخل في الوقت المناسب لتصحيح المسار واعادة الأمور الى نصابها، انطلاقا من حرصه الكبير على حياة المواطنين وحمايتهم من الوباء، وادامة عجلة الاقتصاد الوطني وتخفيف اضرار الجائحة قدر المستطاع.

وبين الكباريتي ان غرفة تجارة الاردن بذلت جهودا كبيرة خلال عام 2020، بعد ان أمسكت الجائحة واجراءات مكافحتها على مختلف مفاصل الحياة بالمملكة، حيث تابعت مع الحكومة والمؤسسات الرسمية كل القضايا التي تهم القطاع التجاري لأدامة اعماله.

وطرح أعضاء الهيئة العامة للغرفة خلال الاجتماع العديد من القضايا التي تهم القطاع التجاري، مشددين على ضرورة معالجة التحديات والعقبات التي تواجهه بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية في أهمية دعم وتسهيل اعمال القطاع الخاص.

وتم خلال الاجتماع أقرار التقرير السنوي عن اعمال المجلس لعام 2020، والحسابات الختامية والميزانية العمومية للغرفة لعام 2020، والموازنة التقديرية لعام 2022 مقارنة مع عام 2021، الى جانب تعيين مدقق حسابات.