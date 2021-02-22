“تجارة إربد”: أي قرار بالحظر سينهي القطاع التجاري

أحمد التميمي

إربد – قال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة، إن الحديث عن إعادة حظر الجمعة وتقليص ساعات الحظر الليلي سيزيد من معاناة القطاع التجاري في اربد.

وأكد الشوحة أن القطاع التجاري وخصوصا المطاعم والحلويات تعتمد على مبيعاتها الجمعة وفي ساعات المساء.

وأشار إلى أن القطاع التجاري لم يتجاوز لغاية الآن تداعيات جائحة كورونا والإغلاقات التي تمت العام الماضي، وأن أي قرار جديد من شانه تهديد القطاع التجاري.

ولفت الشوحة إلى أن هناك العشرات من المحال التجارية أغلقت العام الماضي، وأي إجراءات إضافية يعني المزيد من الإغلاقات.

ولفت إلى حالة الركود التي تجاوزت 80% للقطاعات جميعها في المحافظة، إضافة إلى انخفاض المبيعات.

ودعا الشوحة الحكومة الى عدم اتخاذ أي قرار جديد دون التشاور مع القطاع التجاري، مؤكدا أن القطاع التجاري هذه الأيام يمر باسوا أحواله.

وأكد الشوحة أن القطاع التجاري كان يتأمل فتح قطاعات تجارية مغلقة خلال الأسابيع الماضية من اجل إنقاذ أصحاب المنشآت من الإغلاق بشكل تام.

وأوضح أن القطاع التجاري بات لا يتحمّل اي إغلاقات جديدة في ظل تراكم الديون والخسائر الكبيرة التي ألحقتها الإجراءات بالقطاع التجاري.

ودعا الشوحة الى تشديد الرقابة على المنشآت التجارية واتخاذ العقوبات اللازمة بحق المخالفين لوقف انتشار فيروس كورونا دون اللجوء إلى إجراءات الحظر الشامل وتقليص ساعات الحظر.