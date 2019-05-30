تجارة إربد: انخفاض لأسعار السلع باستثناء الدجاج

اربد- تشهد أسواق اربد استقرارا في الاسعار والتزاما بالمعلن وانخفاضا في كثير من المواد الغذائية باستثناء الدجاج اللاحم الذي شهد ارتفاعا غير مبرر وفق مدير مديرية الصناعة والتجارة ماهر الخصاونة.

وبين الخصاونة لـ (بترا) اليوم، أنه تم تحرير 36 مخالفة لمنشآت تجارية، منها 26 عدم اعلان اسعار واثنتان زيادة اسعار الخبز والدجاج و3 مخالفات لعدم توفر وانتاج مادة الخبز و4 لتنزيلات وهمية وجوائز دون الحصول على موافقة ومخالفة ممارسة نشاط تجار بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأكد أن المديرية تكثف حملاتها على المحال التجارية وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين من أي ممارسات تجارية غير مشروعة‏‏، كما تكثف الرقابة على الأسواق‏ والمواد الغذائية ومحلات بيع الاثاث والادوات الكهربائية والسكاكر والحلويات مع اقتراب عيد الفطر.

ودعا الخصاونة الى الابلاغ عن المخالفين والمحلات التي تستغل ظروف المواطنين، مشيرا إلى ان المديرية تبذل كل الجهود في التفتيش وملاحقة المخالفين وتحويلهم الى العدالة حسب قانون الصناعة والتجارة.

وأكد أن الحركة التجارية نشطة وخصوصا على المواد الغذائية والرمضانية، كما أن هناك نشاطا ملحوظا في أسواق الملابس والاكسسورات والأثاث، لافتا إلى أن الفرق الميدانية تعمل خلال النصف الثاني من الشهر حتى ساعات ما بعد منتصف الليل حيث تم التعامل مع 16 شكوى وبعد المتابعة والتحقق تبين صحة ثمانية منها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

ودعا الى الاتصال عند اللزوم على هواتف الشكاوى حتى نهاية عطلة العيد 02/7277715…..فاكس 02/7253201.