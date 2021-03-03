تجارة إربد تؤكد عمق العلاقات الاقتصادية بين الأردن وباكستان

إربد- الغد- اكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة اربد محمد الشوحة على عمق العلاقات الإقتصادية الثنائية بين البلدين الصديقين الأردن وباكستان.

جاء ذلك خلال استقبال الشوحة القائم بأعمال السفارة الباكستاني تيمور ذوالفقار.

وبحث الطرفين سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومناقشة الآفاق المستقبلية للفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتنمية العلاقات بين مجتمعي الأعمال من كلا البلدين .

من جانبه، أكد ذو الفقار على توطيد العلاقات الأردنية الباكستانية التي توصف بالتاريخية والإستراتيجية والإرتقاء بها إلى أعلى وأفضل المستويات، لافتاً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين أي بلدين هي بوابة تطوير العلاقات في كافة المجالات، معرباً عن أمله في تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بما يساهم في تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك.

ودعا الملحق التجاري الباكستاني في السفارة الباكستانية خادم علي خلال اللقاء القطاع التجاري في مدينة اربد للإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في الباكستان وخاصة في قطاع الألبسة والاملاح والمعدات الزراعيه وغيرها من القطاعات التي تمتلك الباكستان فيها العديد من المزايا التنافسية التي يمكن للمستثمرين الأردنيين الإستفادة منها.

كما ودعا الشوحة إلى تكثيف الجهود لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات والأصعدة وتعزيز آفاق التعاون. مشيرا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية ذات الإهتمام المشترك بين الجانبين والتي يمكن إستغلالها بالشكل الذي يعود على كلا الجانبين بالنفع خاصة في العديد من المجالات.

حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة اربد الذين ساهموا بإثراء الاجتماع بجملة من الأفكار التي طرحوها لزيادة التعاون مع الباكستان.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون بين غرفة تجارة اربد والسفارة الباكستانية في عمّان بهدف زيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الجانبين.