تجارة إربد تُثمّن قرارات الحكومة لصالح التجار

اربد – الغد – ثمن رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة القرارات اتخذها مجلس الوزراء لصالح التجار في ظل الظروف الصعبة التي تواجه كافة القطاعات.

وبموجب قرار مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها يوم أمس الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على منح خصم على الضرائب والرسوم والعوائد والتعويضات واعفاء من غرامات مترتبة لصالح وزارة الادارة المحلية وامانة عمان الكبرى.

وأكد الشوحة ان القطاع التجاري بحاجة لمثل هذه القرارات لتصويب أوضاعهم، لاسيما وان الغرامات تعتبر ثقلا كبيرا عليهم، فضلا عن الأعباء الضريبية والرسوم التي يتحملونها ، مشيرا الى ان القطاع التجاري يعمل جاهدا لتعويض الخسائر التي لحقت بالقطاع في ظل جائحة كورونا.

وكانت غرفة تجارة اربد قد طالبت باعفاء التجار المستأجرين من العقارات العائدة لوزارة الاوقاف والشؤوون والمقدسات الاسلامية لتأجيل النظر بإيجارات محلاتهم الى ما بعد 1/1/2022 وتخفيض الايجارات للقطاعات المتضررة بسبب الاوضاع الصعبة التي تواجه القطاع التجاري والخدمي .

وقال الشوحه ان قرار مجلس الوزراء يعد سابقة جديرة بالتقدير والثناء مؤكدا على مصداقية الحكومة في توجهاتها لتخفيف الاعباء عن التجار.