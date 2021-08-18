“تجارة الأردن”: التعرفة الكهربائية الجديدة قرار إيجابي سيخفض كلف التشغيل

عمان- الغد- أكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، ان تطبيق تعرفة كهربائية جديدة على القطاعات الاقتصادية خلال الثلث الأول من العام المقبل 2022 ، قرار صحيح وسيكون له أثر إيجابي لجهة خفض كلف التشغيل.

وقال الكباريتي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، ان القطاع التجاري بعموم المملكة ينظر بأيجابية لأي قرار اقتصادي يؤدي الى خفض كلف التشغيل على القطاعات التجارية، مؤكدا وجود طموحات اكبر بمزيد من القرارات التي تحفز الاقتصاد الوطني وتدعم تنافسيته للوصول الى النمو المنشود.

واضاف ان الصعوبات الاقتصادية التي تواجهنا حاليا جراء جائحة فيروس كورونا تحتاج للمزيد من القرارات السريعة بما يسهم في تخفيف التبعات التي طالت غالبية القطاعات جراء الوباء.

واكد الكباريتي ان الاردن يحتاج اليوم الى اعادة النظر بمجمل القضية الاقتصادية ومنها الكلف التي تترتب على ادارة الأعمال سواء كانت تجارية او خدمية، مشيرا الى ان هذا يتطلب اعادة النظر بالكلف المتعلقة بالتشغيل او الضرائب.

وبين رئيس الغرفة ان اي قرار يؤدي الى تخفيض الكلف هو بالمصلحة قرار ايجابي ويصب بمصلحة القطاعات، مشددا على ضرورة ان يكون هناك تخفيضات أعمق واكبر لأدامة عجلة الاقتصاد الوطني وتحريك النشاط التجاري.

وستنخفض التعرفة الكهربائية الجديدة على القطاع التجاري لمن يستهلك أكثر من 2000 كيلو واط شهرياً من 175 فلسا ك. و. س إلى 152 فلساً. أما فيما يتعلق بالتعرفة للاستهلاك من 1 الى 2000 كيلو واط ساعة، تبقى كما هي 120 فلساً.