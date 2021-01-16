“تجارة الأردن”: الغاء حظر الجمعة ينعكس إيجابا على قطاع الألبسة

عمان-اكد ممثل قطاع الالبسة والاحذية والاقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن، اسعد القواسمي، ان الغاء حظر يوم الجمعة الشامل انعكس ايجابا على النشاط التجاري لقطاع الألبسة والاقمشة.

واشار القواسمي، في تصريح صحفي اليوم السبت، ان مبيعات قطاع الألبسة والحذية تزيد بمقدار 30 بالمئة عن أيام التسوق لباقي أيام الاسبوع الاخرى، وتعتمد عليه بعض الاماكن التحارية داخل العاصمة والمحافظات.

وبين ان الغاء حظر الجمعة الشامل “خطوة جيدة” من قبل الحكومة أعاد الحياة الطبيعيه الى الاسواق التجارية وبخاصة لمحال ومنشآت قطاع الالبسة والاحذية التي تعتمد على التسوق العائلي في هذا اليوم.

واشار الى ان أيام الجمع كانت فرصة تجارية كبيرة لمحال الألبسة والأحذية لجهة أقبال العمالة الوافدة على التسوق خلال عطلة نهاية الاسبوع، الى جانب اعتماد اسواق مدن المحافظات على حركة الشراء من المواطنين القادمين من المناطق القريبة منها.

واشار القواسمي الى ان غرفة تحارة الاردن وضعت ارشادات وتعليمات بالتعاون مع وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والصحة لمختلف المراكز والاسواق التجارية تتعلق باجراءات الوقاية الصحية والتباعد الجسدي، مؤكدا وجود التزام كبير من قبل الجميع بذلك.

ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغل 56 الف عامل، غالبيتهم اردنيون، 11 الف منشأة تعمل في مختلف مناطق المملكة.