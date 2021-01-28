“تجارة الأردن” تؤكد اهمية تذليل معيقات التجارة والتصدير مع مصر

عمان-الغد- اكد رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي اهمية تذليل معيقات التجارة والتصدير مع الجارة الشقيقة مصر.

وبين الكباريتي خلال لقائه الممثل التجاري ورئيس المكتب التجاري والاقتصادي في سفارة جمهورية مصر العربية في الاردن منى عبود ان القطاع التجار يواجه معيقات على الحدود الأردنية المصرية من قبل الجانب المصري وبالأخص بضائع الترانزيت التي تصدر الى الدول المجاورة.

وأشار الكباريتي الى اهمية العمل المشترك في سبيل تعزيز التعاون الثنائي لبناء شراكات ومشاريع استثمارية بين الجانبين وإقامة علاقات استراتيجية وتسهيل الدخول الى السوق العراقية.

بدورها، أكدت منى عبود بأن سيتم متابعة المعيقات التي يواجهها التجار الاردنيين في الحدود المصرية لحلها بأسرع وقت لكي لا تؤثر هذه المعيقات على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين،

وثمنت دور غرفة تجارة الاردن في تعزيز التعاون والتواصل والتنسيق لخدمة اقتصاد البلدين.