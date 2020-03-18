“تجارة الأردن” تؤكد توفر جميع السلع بأسعار مستقرة باستثناء الخضار

طارق الدعجة

عمان – أكد رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي توفر جميع السلع الغذائية والأساسية في السوق المحلية بكميات تلبي احتياجات المواطنين.

وقال العين الكباريتي ان اسعار المواد الغذائية والأساسية لم يطرأ عليها أي ارتفاعات باستثناء الخضار بسبب نقص في عمليات التوريد لبعض الاصناف إلى السوق المركزي وستعالج قريبا.

وأشار الكباريتي إلى أن الغرفة على تواصل مستمر مع التجار و المستوردين لضمان توفر جميع السلع بأسعار مقبولة.

وبين أن الغرفة ايضا على تواصل وتنسيق مستمر مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين من خلال غرفة العمليات التي اعتدتها الوزارة حيث تفيد التقارير الرصد المستمر للأسواق توفر جميع السلع.

وأكد أن السوق المحلية تمتاز بتوفر بدائل متعددة للصنف الواحد، مشيرا إلى وجود منافسة قوية بين المراكز التجارية بدليل العروض المخفضة التي يتم الإعلان عنها وتشمل سلعا أساسية ذات جودة عالية وتخضع لرقابة مستمرة.

ودعا العين الكباريتي المواطنين إلى عدم التهافت على شراء المواد الغذائية و الأساسية واللجوء إلى تخزينها نظرا لتوفرها بكميات كبيرة على مدار الساعة.