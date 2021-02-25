“تجارة الأردن” تؤكد رفضها القاطع لإعادة حظر أيام الجمع

عمان-الغد- اكدت غرفة تجارة الاردن رفضها القاطع لقرار اعادة فرض حظر شامل ايام الجمع، مؤكدا ان هذا سيعمق الصعوبات التي تواجهها القطاعات التجارية والخدمية.

وقال رئيس الغرفة نائل الكباريتي ان قرار الحظر مجددا، لا يصب في مصلحة الاقتصاد وخاصة ان بعض القطاعات التجارية بدأت تستعيد عافية نشاطها الذي تأثر كثيرا منذ بدء الاغلاقات والحظر الشامل.

واضاف في بيان صحفي اليوم الخميس، ان القرار جاء من دون التشاور مع القطاع الخاص، الذي ابدي التزاما واضحا حيال تطبيق اجراءات السلامة والصحة والتباعد الجسدي والتشدد في تطبيقها بما يضمن استمرار اعمالها.

وطالب الحكومة بإعادة النظر بموضوع حظر يوم الجمعة، مع اتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية وتطبيقها على الجميع ومحاسبة المخالفين والمستهترين، مشددا على ضرورة ان لا يكون القرار الصحي على حساب مصلحة الاقتصاد الوطني.

ودعا الحكومة الى النظر بعين ثاقبة للوضع الاقتصادي خلال الفترة الحالية كون الكثير من القرارات والاجراءات التي اتخذت منذ بدء انتشار فيروس كورونا في المملكة، أضرت بالعديد من القطاعات التجارية والخدمية وهناك العديد منها ما زال مغلقا.

واشار الى ان القطاع التجاري والخدمي يتفهم الوضع الصحي الذي تعيشه البلاد حاليا بعد عودة المنحنى الوبائي للارتفاع، داعيا الى البحث عن بدائل أخرى لمعالجة ذلك وزيادة التوعية بمخاطر الوباء والتركيز على موضوع المطاعيم لتحصين المجتمع.

وأكد الكباريتي أهمية تكثيف الجهود لتعزيز العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص، من خلال نهج جديد لتحقيق التعافي الاقتصادي في مرحلة صعبة حرجة جراء جائحة كورونا؛ الأمر الذي يتطلب من الجميع التعاون والتكاتف لإنعاش الاقتصاد الوطني.