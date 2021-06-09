“تجارة الأردن” تبحث تنمية العلاقات مع فيتنام

عمان- الغد- بحث النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، امس، مع السفير الفيتنامي غير المقيم لدى المملكة زونج فو، سبل تنمية علاقات البلدين الاقتصادية ودور القطاع الخاص بهذا الخصوص.

ووفقا لبيان صحفي للغرفة، أكد الرفاعي استعداد تجارة الأردن للتعاون والتنسيق مع السفارة لتبادل المعلومات حول القوانين والإجراءات الاستثمارية المتوفرة لدى البلدين، بالإضافة لتعزيز التواصل بين أصحاب الأعمال ودراسة مجالات الاستثمار.

وأشار الرفاعي إلى ضرورة تكثيف اللقاءات وتقديم مقترحات عملية تسهم في دفع مبادلات البلدين التجارية وإقامة استثمارات مشتركة، موضحا أن مستوى التبادل التجاري لا يلبي الطموحات والإمكانات المتوفرة لدى الأردن وفيتنام.

من جانبه، أكد السفير فو أن بلاده تسعى للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة بالأردن والوصول إلى أسواق دول المنطقة، فيما قدم دليلا تجاريا حول مجموعة شركات فيتنامية لديها اهتمام للتصدير للأردن بالعديد من القطاعات التجارية.