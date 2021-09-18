تجارة الأردن تبحث واقع العلاقات الاقتصادية مع بريطانيا

تجارة الاردن تبحث واقع علاقات الاردن الاقتصادية مع بريطانيا

عمان-بحث رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي، مع السفير الأردني لدى المملكة المتحدة منار الدباس واقع العلاقة الاقتصادية والتجارية التي تربط الاردن مع بريطانيا وآليات تطويرها بالمرحلة المقبلة ودور مؤسسات القطاع الخاص بهذا الخصوص.

وحسب بيان صحفي للغرفة امس السبت ، اشار الكباريتي خلال اللقاء، الى أهمية دور التمثيل الدبلوماسي في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وضرورة توحيد الجهود بالمرحلة المقبلة لتجاوز التبعات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.

ولفت الكباريتي للدور المهم الذي تلعبه غرفة تجارة الأردن من خلال تمثيلها للقطاع التجاري بعموم المملكة وعضويتها الفاعلة بمجلس ادارة الغرفة التجارية العربية البريطانية لتشجيع وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين.

واكد ضرورة تعميق العلاقات وتوسيع شبكات التواصل والتعاون والشراكة بين أصحاب الأعمال والمستثمرين من الجانب العربي والبريطاني من جهة والأردني والبريطاني من جهة أخرى خصوصا بقطاعات السياحة العلاجية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة والصناعة الدوائية والبنوك والتمويل.

واشار الكباريتي خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، الى أهمية التنسيق لعقد مؤتمر اقتصادي أردني بريطاني بالتعاون مع الغرفة التجارية العربية البريطانية لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين ونقل المعرفة والخبرات.

بدوره، اكد أعرب السفير الدباس استعداده للتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة الأردن لتوجيه الجهات والمستثمرين الذين يرغبون بزيارة الاردن وتزويدهم بكل المعلومات التي من شانها تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، والمباشرة في ترتيبات عقد المؤتمر الاقتصادي المقترح بالتعاون مع الغرفة العربية البريطانية.