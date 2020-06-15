“تجارة الأردن” تبحث وضع استراتيجية لانقاذ قطاع الألبسة والأحذية من تداعيات كورونا

عمان-الغد- بحث ممثل قطاع الالبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي مع العاملين بالقطاع وضع استراتيجية وخطة عمل للفترة المقبل من اجل الخروج من الازمة التي يعاني منها القطاع جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد في مقر غرفة تجار الاردن مناقشة دراسة المخزون الاستراتجي من الالبسة والاحذية والاقمشة للموسم الصيفي حيث تبين وجود كميات كافية بالسوق المحلية اضافة الى دراسة الية التحضير لموسم الشتاء وتوفير مصادر جديدة للاستيراد.

كما تم بحث امكانية ضبط مواعيد فتح واغلاق الاسواق وبما يتناسب مع جميع تجار الالبسة والاحذية مع مراعاة اماكن عملها سواء داخل المراكز التجارية اوفي المناطق الاخرى اضافة انشاء مستودعات احتياطية بديلة للتخزين في حال حصول ازمة مستقبلية تكون باسعار مناسبة .

كم تم مناقشة دراسة وضع خطة على مستوى المملكة لتنظيم اوقات التنزيلات والعروض المخفضة وعمل ايام تسوق ومهرجانات لزيادة القدرة الشرائية اضافة الى دارسة حجم السوق المحلية وبما يتناسب مع النمو السكاني وعدم فتح اسواق جديدة في بعض المناطق لما يسببه من اضرار ودعوة الحكومة بربط انشاء مجمعات تجارية وحجم السوق المحلية.

وقال ممثل القطاع اسعد القواسمي إن الغرفة ناقشت مع العاملين بالقطاع المصفوفة المقدمة من الغرفة الى وزارة الصناعة والتجارة والتموين والتي تتضمن العديد من التحديات والحلول المناسبة منها ملف المالكين والمستأجرين و والضرائب والرسوم والتسهيلات المالية.

وبين القواسمي أن القطاع يعاني وضعا “كارثيا” جراء حالة الجمود التي تشهدها الاسوق بالوقت الحالي الامر الذي يتطلب الوقف الى جانبه من اجل ديمومة عمله والحفاظ على العاملين لديه حتى يستعيد نشاطه من جديد .

وطالب القواسمي بضرورة فرض مزيد من القيود على الطرود البريدية على باتت تؤثر سلبا على تجار الالبسة تحديدا من اصحاب العلامات التجارية اضافة الى ايجاد حلول لانهاء الجدل القائم بين المالكين والمستأجرين خصوصا خلال فترة الاغلاق والخطر الشامل.

كما طالب القواسمي بضرورة اعادة النظر بالرسوم الجمركية والضرائب المفروض على القطاع من اجل المساهمة في تخفيض الاسعار وكسر حالة الجمود التي تشهدها الاسواق.

وشدد القواسمي على ضرورة الاستمرار في تأجيل وتقسيط الالتزمات المترتبة على القطاع لصالح المؤسسات الحكومية ومنها التراخيص والضمان الاجتماعي وضريبة الدخل.

واشار الى ضرورة ايجاد حلول لضخ السيولة عن طريق توفير تسهيلات ومالية من البنوك بشروط ميسرة بعيدا عن الاجراءات المعقدة من اجل تمكين العاملين من القطاع على الوفاء بالالتزمات المرتبة عليهم تجاه الغير خصوصا فيما يتعلق بدفع رواتب العاملين لديهم.

وقدر القواسمي قيمة الإيجارات التي تدفع شهريا من قبل قطاع الألبسة والأحذية الذي يضم حوالي 11 ألف منشأة موزعة في عموم المملكة قرابة 32 مليون دينار فيما تصل قيمة رواتب الموظفين الذي يبلغ عددهم نحو 55 ألف عامل إلى 21 مليون دينار شهريا.