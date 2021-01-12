تجارة الأردن تثمن التوجيهات الملكية بفتح القطاعات بطريقة مدروسة

عمان-الغد – ثمنت غرفة تجارة الأردن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بفتح المدارس والقطاعات بطريقة مدروسة تحمي المواطنين والاقتصاد الوطني.

وقال رئيس الغرفة نائل الكباريتي ان القطاع التجاري يدرك ويقدر مدى حرص جلالة الملك على مصلحة الوطن وصحة المواطنين وتحسين معيشتهم وحماية الاقتصاد الوطني.

واضاف في بيان صحفي ان جلالته يضع الشأن الاقتصادي دائما بقمة اولوياته، مشيرا الى الجهود التي قادها جلالة الملك منذ انتشار وباء فيروس كورونا لتجنيب الاردن اية صعوبات اقتصادية وحماية صحة وسلامة المواطنين.

واكد ان جلالة الملك ادرك ومنذ بدء الأزمة ضرورة ان يكون الشأن الاقتصادي بعيدا عن اية تبعات تفرضها الجائحة من خلال اجراءات لتجاوز آثارها والتخفيف من اضراراها، تكون متوازية مع الوضع الصحي.

واشار الى ان الصعوبات الاقتصادية التي تمر على البلاد اليوم جراء جائحة كورونا تتطلب من الجميع العمل معا بروح واحدة لتجاوزها والتعامل معها، مؤكدا ان المملكة قادرة على تخطي التحديات.

واكد الكباريتي ان فتح القطاعات الاقتصادية المغلقة والسماح للاخرى بالعودة للممارسة اعمالها بات ضرورة ملحة للحفاظ على المنشآت والشركات واستمرار اعمالها المتوقفة منذ نحو عام تقريبا.

واشار الى ان عودة كل القطاعات الاقتصادية للعمل سيسهم في تسريع وتيرة النشاط التجاري بما ينعكس إيجابا على التجار والعاملين والمواطنين بشكل عام، والارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني، وتوليد المزيد من فرص العمل