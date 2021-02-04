“تجارة الأردن” تدعو المطاعم والحلويات لمواصلة التشدد بالإجراءات الوقائية

عمان-الغد- دعا ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، رائد حمادة، قطاع المطاعم ومحال الحلويات الى ضرورة مواصلة التشدد بتطبيق إجراءات معايير السلامة والصحة للحد من تزايد الاصابات المحلية بفيروس كورونا المستجد.

وقال حماده في بيان صحافي اليوم ان التشدد بتطبيق الاجراءات الوقائية ولبس الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي بمثابة طوق النجاة لمواصلة اعمال المنشآت التجارية والخدمية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وبين ان قطاع المطاعم ومحال الحلويات بعموم المملكة لم تعد بمقدورها تحمل اعباء اغلاقات جديدة او اية اجراءات جديدة تعرقل عملها في ظل الخسائر المتعددة التي تحملها خلال فترة تعطل النشاط التجاري والخدمي منذ بدء انتشار فيروس كورونا.

ولفت حماده الى ان حماية الاقتصاد الوطني تعتبر مسؤولية مشتركة على الجميع من خلال لالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير الصحة والسلامة العامة.

وبين حماده أن عودة عمل المطاعم والحلويات يوم الجمعة ساهم بشكل محلوظ في زيادة نشاط القطاع وحركة المبيعات الأمر الذي حد من الخسائر التي لحقت به.

واوضح ان يوم الجمعة يعد يوما حيويا ومهما لاستكمال ومواصلة عمل الحلقة الاقتصادية ويشكل أكثر من 40 % من إجمالي مبيعات الأسبوع بالنسبة لقطاع المطاعم والحلويات الامر الذي يدعم قدرتها على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها والحفاظ على استقرار العمالة لديها.

وبحسب حماده، يوجد بالمملكة حوالي 18 الف محال تجاري يعمل في قطاع المطاعم والحلويات وتوظف قرابة 100 الف عامل جلهم من الاردنيين.