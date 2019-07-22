“تجارة الأردن” تدعو لتعليق “الفوترة”

طارق الدعجة

عمان – دعا رئيس غرفة تجارة الأردن، العين نائل الكباريتي، إلى تعليق العمل بتطبيق نظام الفوترة الضريبية وإعطاء مهلة للشركات ومقدمي الخدمة لا تقل عن 6 أشهر من أجل فهم ومعرفة متطلبات النظام الذي بدأ تطبيقه منذ مطلع الشهر الحالي.

وأكد أن غرفة تجارة الأردن تتحفظ على فترة بدء تطبيق نظام “الفوترة” ليتسنى للتجار والشركات الاستعداد وتوفير التجهيزات للتعامل مع النظام، بالاضافة لتحفظها على العقوبات التي تضمنها، مشددا على ضرورة أن تكون للردع وليست للتجريم.

وبين الكباريتي، خلال لقاء صحافي عقد في مقر الغرفة أمس، أن تطبيق نظام “الفوترة” يتطلب من الشركات ومقدمي الخدمة تجهيزات ووضع الية تتناسب مع القوانين والانظمة، مؤكدا أن الغرفة مع تطبيق نظام “الفوترة” من أجل تحقيق العدالة والمنافسة بين جميع الأطراف سواء التجار او مقدمي الخدمة.