“تجارة الأردن” تهيب بالقطاع التجاري الالتزام باوامر الدفاع

عمان-الغد- اهابت غرفة تجارة الاردن بالقطاع التجاري بعموم المملكة بضرورة مواصلة الاستمرار بالالتزام بأوامر الدفاع واشتراطات الصحة والسلامة العامة.

وقال رئيس الغرفة نائل الكباريتي ان القطاع التجاري وانطلاقا من حرصه الشديد على مصلحة الاقتصاد الوطني وادامة عجلة الانتاج سيكون عل قدر المسؤولية فيما يتعلق بكل الاجراءات التي اتخذت لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعا منتسبو القطاع التجاري في الممكلة بضرورة الاستمرار بالالتزام بأوامر الدفاع الصادرة بمنع التجمعات بجميع أشكالها والتقيد بمسافات التباعد الجسدي وارتداء الكمامات.

واكد الكباريتي ان القطاع التجاري يرحب بخطة فتح القطاعات المغلقة التي أطلقتها الحكومة على مراحل متعددة بحوالي أسبوعين بين كل حزمة وحزمة لتقييم الاجراءات والتي ستسهم بالتخفيف من الآثار الاقتصادية للجائحة.

وبين رئيس الغرفة ان التزام القطاعات التجارية بالاجراءات الرقابية سيجنبها الغرامات والمخالفات التي حددتها أوامر الدفاع، أو إغلاق المنشأة المخالفة، وتفادي أيضاً لأي إغلاقات مستقبلية للقطاعات التجارية أو صدور أوامر دفاع للحظر مستقبلية.