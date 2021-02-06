تجارة الأردن: معرض “غلف فود” فرصة لتنمية علاقات المملكة اقتصاديا مع الدول المشاركة

عمان– يشارك وفد تجاري اردني كبير في معرض الخليج الغذائي “غلف فود 2021” المتخصص في مجال الاغذية وتكنولوجيا الغذاء، والذي سيفتتح في مدينة دبي اواخر الشهر الحالي.

ويعتبر المعرض الذي سيفتتح في الحادي والعشرين من الشهر الحالي ثاني أكبر معرض متخصص بالغذاء والشراب على مستوى العالم، والأضخم بمجالات الإنتاج والتصنيع والتعبئة الغذائية والمشروبات بالمنطقة.

ويضم المعرض الذي يستمر خمسة ايام ثمانية أقسام متخصصة بالمشروبات ومنتجات الألبان والدهون والزيوت والمنتجات الصحية والمواد العضوية والبقول والغلال والحبوب واللحوم والدواجن والعلامات التجارية الكبرى والأطعمة العالمية.

وأكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حماده ، الذي سيشارك بالمعرض على رأس وفد تجاري ، ان القطاع التجاري حريص على المشاركة الدائمة بالمعرض نظرا لسمعته واهميته الكبيرة، خاصة في دورته الحالية التي تاتي في ظروف استثنائية جراء تبعات فيروس كورونا.

وبين في تصريح صحافي اليوم السبت ان مشاركة الوفد الأردني الذي يضم العديد من ممثلي الفعاليات الاقتصادية والشركات التجارية الاردنية العاملة بقطاع المواد الغذائية والمطاعم يشكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون وتنمية العلاقات الاقتصادية بين الأردن والبلدان المشاركة بالمجال الغذائي.

واشار الى ان قطاع المواد الغذائية بات اليوم يشكل اهمية بالغة لدول العالم وهو ما كشفت عنه تبعات جائحة فيروس كورونا، ما يتطلب من الجميع الحرص دائما على توفير مخزون من السلع الغذائية والاساسية لدعم مقومات الامن الغذائي.

واكد أن المنتجات الغذائية الاردنية حققت نجاحات كبيرة ودخلت المجال العالمي بفضل جودتها وتنافسيتها والتزامها بمعايير الجودة ما عزز من قدراتها التنافسية والتصديرية، معتبرا المشاركة فرصة لترويجها في ظل حضور شركات عربية واقليمية وتجار وموردين من مختلف دول العالم.

وبين حماده انه سيتم خلال المعرض الترويج كذلك لقطاع المطاعم بالمملكة والتطور الذي يشهده منذ سنوات من خلال ضخ الاستثمارات والجهود الكبيرة والمميزة من قبل العاملين فيه ما جعلته منافسا قويا في دول المنطقة ، الى جانب توفيره الآف فرص العمل للأيدي العاملة المحلية.

واشار الى ان المعرض يعتبر أضخم حدث سنوي تجاري في مجال الأغذية وتصنيعها ويرتاده زوار من مختلف دول العالم، ويشكل فرصة حقيقية للشركات التجارية الأردنية العاملة بقطاع المواد الغذائية والمطاعم في إيجاد شراكات تجارية مع الشركات العالمية من خلال اللقاءات الثنائية والتعريف بالمنتجات الغذائية الأردنية.