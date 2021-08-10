وعود حكومية بـ(مناقشة) تخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم غير السياحية قريبا

عمان- الغد- يأمل قطاع المطاعم غير المصنف سياحيا، بأصدار قرار يقضي بتخفيض ضريبة المبيعات وبدل الخدمات، أسوة بما حصلت عليه المطاعم السياحية.

وتواصل غرفة تجارة الاردن جهودها مع الجهات المعنية بخصوص تخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم غير المصنفة سياحيا من 16 الى 8 بالمئة، وبدل الخدمات من 10 الى 5 بالمئة لتحقيق المنافسة العادلة بين المنشآت التي تعمل بعموم القطاع.

وقال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حماده، ان لقاء عقد مساء امس مع فريق وزاري اقتصادي في مقر الغرفة وتم عرض مطالب اصحاب المطاعم بهذا الخصوص فيما وعد الفريق الوزاري بمناقشة هذا الملف بالقريب العاجل.

واكد حمادة ان منح المطاعم غير المصنفة سياحيا تخفيضا على ضريبة المبيعات من شانه ان ينعكس ايجابا على الاسعار النهائية للمواطن ، بالاضافة لتنشيط حركة السياحة والمبيعات.

واشار الى قرار تخفيض ضريبة المبيعات وبدل الخدمة على قرابة 1500 مطعم سياحي فيما هناك 500 مطعما غير مصنف سياحيا ما زال ينتظر شموله بالقرار لدعم استقرار العاملين بالمطاعم الذين يصل عددهم لنحو 10 ألاف موظف وعامل.

واوضح ان الاثر المالي المترتب على تخفيض الضريبة على هذه الشريحة من المطاعم لا يذكر مقابل زيادة القدرة الشرائية للمواطنين

ولفت الى ان المطاعم غير المصنفة سياحيا تقدم مأكولات تعكس الموروث الشعبي المحلي للسائح الى جانب ان اغلب مرتاديها هم من اصحاب الدخول المحدودة والمتدنية

واكد حماده ضرورة ترجمة الشراكة الحقيقة بين القطاعين العام والخاص في الفترة الحالية على ارض الواقع من خلال اتخاذ القرارات التحفيزية التي تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتنشيط عموم الاسواق التجارية.