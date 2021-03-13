تجارة الاردن تشيد بقرار المركزي زيادة مخصصات دعم الشركات

عمان-الغد- اشادت غرفة تجارة الاردن بقرار البنك المركزي الأردني زيادة سقف برنامجه الخاص بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تبعات جائحة فيروس كورونا، لتصل الى 700 مليون دينار.

واكد رئيس الغرفة نائل الكباريتي ان القرار سيكون ايجابا على نشاط القطاعات التجارية والخدمية بما يمكنها من مواصلة اعمالها والتخفيف من التأثيرات السلبية لتداعيات انتشار موجة جديدة من الوباء.

واشار في تصريح صحفي اليوم السبت، الى ان البنك المركزي ومنذ بدء انتشار وباء فيروس كورونا، شكل صمام الامان لجهة القرارات الجريئة التي اتخذها للمحافظة على ديمومة النشاط الاقتصادي.

وطالب الكباريتي البنوك بتخفيف الضمانات والشروط الائتمانية الواجب توفرها لحصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على القروض ومراعاة الظروف التي واجهتها خلال فترة جائحة كورونا، داعيا البنك المركزي لاصدار تعليمات لتخفيف الاجراءات لتوسيع قاعدة المستفيدين من المخصصات الجديدة.

ودعا رئيس الغرفة الجهات المعنية لاصدار تعليمات فيما يتعلق بقضية تاخير دفع ضريبة المبيعات الى ما بعد البيع، بالاضافة لوضع آلية بخصوص قانون المالكين والمستاجرين.

وشدد الكباريتي على ضرورة اتخاذ مزيد من القرارات التي تسهم في مساعدة القطاعات التجارية والخدمية على الاستمرار باداء عملها وبخاصة لجهة تزويد السوق المحلية بالبضائع والسلع وبخاصة مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل.

وقرر البنك المركزي الخميس الماضي زيادة سقف برنامجه لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا ليصبح 700 مليون دينار بدلاً من 500 مليونا.