تجارة الأردن: قطع غيار المركبات المستعملة تخضع لرقابة مشددة

عمان – الغد – اكد ممثل قطاع المركبات والآليات الثقيلة ولوازمها في غرفة تجارة الاردن سلامة الجبالي وجود رقابة مشددة على قطاع غيار المركبات المستعملة من قبل الجهات الرسمية المعنية.

وبين الجبالي في بيان صحفي اليوم الخميس أن الجهات الحكومية بخاصة دائرة الجمارك العامة ومؤسسة المواصفات والمقاييس تقوم بمعاينة مستوردات المملكة من قطع غيار المركبات المستعملة قبل دخولها الى السوق المحلية للتأكد من مطابقتها للمواصفة الأردنية.

وأوضح الجبالي أن عمليات استيراد قطع المركبات المستعملة تتم بعد معاينة التجار المختصين بهذا المجال في بلد المنشأ للتأكد من جودتها، مشيرا الى وجود ضمانات بعد بيع القطع للمواطنين وخاصة المحركات لمدة تصل من 3 – 30 يوما بحيث يتم اعادتها او استبدالها في حال ظهور عيب بعد استعمالها.

ودعا الجبالي المواطنين الذين تواجههم اية مشاكل تتعلق بقطع الغيار المستعملة بعد استعمالها الى مراجعة غرفة تجارة الاردن للعمل على حلها من خلال التواصل مع التاجر المعني شريطة ان يكون الخلل بالقطعة ظهر خلال مدة الضمان المتفق عليها.

وأشار الجبالي الى ان تجارة قطع المركبات المستعملة تعتبر اصلية وغير مقلدة، مبينا ان خزينة الدولة تحقق عوائد مالية من هذه التجارة من خلال الضرائب والرسوم المفروضة عليها والتي تصل الى 55 بالمئة بحسب القطعة ومصدر استيرادها، مشيرا الى انه يتم استيراد قطع الغيار هذه من عدة دول اهمها اليابان والولايات المتحدة الاميركية وكوريا ودول اوروبية.