“تجارة عمان” تؤسس لمرحلة تجارية جديدة مع إسطنبول

عمان-الغد- أكدت غرفة تجارة عمان، أمس، أنها سوف تدشن مرحلة جديدة مع غرفة تجارة إسطنبول بهدف تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين الأردن والجمهورية التركية.

وبينت الغرفة أنها عقدت تفاهمات مع مجلس إدارة غرفة تجارة إسطنبول تتعلق بإقامة أسبوع أردني في تركيا العام المقبل لترويج المملكة استثماريا وتكثيف زيارات الوفود الاقتصادية وإنشاء منصة الكترونية لتبادل المعلومات، بالإضافة للتعاون بمجال الريادة والتدريب وتعليم اللغة العربية والحصول على منح جامعية.

وأكد مجلس إدارة الغرفة، خلال لقاءات عقدها خلال زيارته الرسمية الى إسطنبول مع مجلس إدارة غرفة تجارة إسطنبول التي تعد ثاني أكبر غرفة تجارية بالعالم، ضرورة تفعيل بنود مذكرة التفاهم التي وقعت بين الطرفين خلال شهر تموز(يوليو) من العام الحالي، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات والخبرات وتدريب الموظفين.

ودعا أصحاب الأعمال الأتراك لزيادة استثماراتهم المختلفة في الأردن، وخاصة بالقطاعات الخدمية والاستفادة من وسائل التجارة الإلكترونية المتاحة في خدمة اقتصاد البلدين ومتابعة الجانب الحكومي التركي لتسهيل موضوع استحداث خطوط للنقل البحري المباشر.

وحسب بيان صحفي للغرفة أمس، اتفق مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، برئاسة خليل الحاج توفيق ومجلس إدارة غرفة تجارة إسطنبول برئاسة شكيب أفيديتش، على استمرار الطرفين بالمطالبة بتوقيع اتفاقية تجارة حرة جديدة تخدم البلدين في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.

وأشار الحاج توفيق الى أنه تم الاتفاق على إنشاء منصة الكترونية على شبكة الإنترنت باللغات العربية والإنجليزية والتركية لتكون بمثابة “معرض إلكتروني دائم” لتبادل المعلومات التي تهم التجار والصناعيين ورجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين والأتراك، خاصة فيما يتعلق بنشر أسماء الشركات الراغبة بالتصدير وعرض منتجاتها ونصوص قوانين الاستثمار والمواصفات والجمارك والضرائب، والترويج للسياحة المحلية الدينية والتعليمية والترفيهية.

وأشار الحاج توفيق إلى أن اللقاء تطرق إلى الترتيبات المتعلقة بإقامة الأسبوع الأردني في تركيا خلال الربع الأول من العام المقبل بمدينة إسطنبول بالتعاون ما بين غرفتي تجارة عمان وإسطنبول وبمشاركة العديد من القطاعات الاقتصادية الأردنية التي تملك ميزة المنافسة في السوق التركي.

وحسب الحاج توفيق، تم توجيه الدعوة لغرفة تجارة إسطنبول لإرسال وفد من مجلس إدارتها ورجال الأعمال والصناعيين والتجار الأتراك لزيارة المملكة والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالأردن بالتنسيق المباشر مع غرفة تجارة عمان والتعرف على المناطق السياحية في الأردن.

وبين أن غرفة تجارة عمان وجهت الدعوة إلى مدير عام مجمع تطوير الأعمال (btm) لزيارة الأردن للاستفادة من التجربة التركية بتطوير الأعمال الريادية من خلال قسم ريادة الأعمال بالغرفة وتطويره وتحسينه وفقاً لأفضل الممارسات العالمية بالتنسيق مع غرفة تجارة إسطنبول.

وأوضح الحاج توفيق أن المجلس أكد ضرورة التنسيق المباشر والدائم بين الغرفتين فيما يتعلق بتبادل المعلومات ونقل الخبرات التركية في إدارة الاستثمارات والمنتجعات السياحية في تركيا والاستفادة من التجربة التركية المميزة في التواصل مع أعضاء هيئتها العامة وتقديم الخدمات المتميزة لهم من خلال الهيئة الوسيطة والمجالس القطاعية للغرفة.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع مجلس إدارة غرفة تجارة إسطنبول على تطوير آليات التواصل المباشر بين إدارتي الغرفتين بهدف الوصول إلى نموذج مميز للعلاقة الثنائية بين الغرفتين، بما في ذلك تبادل زيارات الموظفين وتبادل المعلومات التي تهم الجانبين على مختلف المستويات.

وتم خلال الزيارة الاتفاق على منح خصومات سنوية للطلبة الأردنيين من أبناء أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة عمّان الراغبين بإكمال دراستهم الجامعية أو الدراسات العليا بنسبة الخصم ذاتها الممنوح لأبناء أعضاء غرفة تجارة إسطنبول.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة من ممثلين عن غرفة تجارة عمّان والجامعة لدراسة مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين، بما في ذلك تقديم منح مجانية للغرفة في مختلف التخصصات مستقبلاً ومتابعة موضوع اعتمادية التخصصات الجامعية المختلفة من قبل وزارة التعليم العالي بالأردن واستحداث مكتب ارتباط للجامعة في مبنى غرفة تجارة عمان.

كما تم دراسة إمكانية عقد دورات تدريبية متخصصة لتعليم اللغة العربية للطلبة الأتراك من خلال أكاديمية غرفة تجارة عمّان للتدريب أو بالتعاون مع جهات محلية أردنية بالتنسيق مع الأكاديمية، بالإضافة للتفاهم على صياغة اتفاقية تعاون تُنظم العلاقة بين الجانبين.

وزار الوفد كذلك مركز تطوير الأعمال الريادية (btm) التابع لغرفة تجارة إسطنبول للاطلاع على حاضنة الأعمال التابعة له ودوره في دعم الرياديين والمؤسسات الصغيرة والأفراد المحتضنين؛ حيث سيتم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين المركز وغرفة تجارة عمان لدعم قسم ريادة الأعمال بالغرفة.

كما زار الوفد مجمع تكنوبارك إسطنبول، وهو مجمع علمي وتكنولوجي، بالإضافة لمعرض مينا ترك التابع لبلدية إسطنبول الكبرى واطلع على تفاصيل العمل في هاتين المؤسستين وكيفية الاستفادة من تجربتهما بما ينعكس بالفائدة والنفع على أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة عمّان.

وكان من ضمن الوفد المشارك إلى جانب رئيس الغرفة نائباه نبيل الخطيب وطارق الطباع وأعضاء مجلس الإدارة بهجت حمدان، خطاب البنا، سلطان علان، جمال بدران وعلاء ديرانية، إضافة لمدير عام الغرفة هشام الدويك.