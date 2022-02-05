تجارة عمان تبحث تعزيز العلاقات التجارية مع مملكة النرويج

بحث مجلس إدارة غرفة تجارة عمان مع سفير مملكة النرويج لدى الأردن إسبن إيفنت ليندباك، سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين ودور مؤسسات القطاع الخاص بهذا الخصوص

وحسب بيان للغرفة اليوم السبت، اشار اعضاء المجلس الى أهمية التعاون الثنائي بين البلدين خاصةً في المجالات الاقتصادية، موضحين ان الأردن يعمل على استقطاب الخبرات النرويجية في التدريب التقني والمهني لتطوير مهارات وكفاءات القوى العاملة الأردنية.

وأكدوا ضرورة التعاون مع الجانب النرويجي في جذب السياح النرويجيين في ظل وجود شركات طيران تسيّر رحلاتها بأسعار مخفّضة ومقبولة، واهمية تبادل الوفود السياحية للتعرّف على ما يمتلكه البلدين في هذا القطاع، بالإضافة لاستقطاب الاستثمارات بمجال الطاقة النظيفة.

واشار رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، اهمية تعزيز علاقات البلدين التجارية وفتح قنوات جديدة للتواصل وتبادل الخبرات والمعلومات حول الفرص المتوفرة لدى الجانبين لا سيما بقطاعات الزراعة والطاقة المتجددة والتدريب المهني والتقني.

ولفت الى ان أرقام التبادل التجاري بين البلدين لا زالت متواضعة، مؤكدا الى الحاجة لتعزيز هذه الأرقام من خلال بذل الجهود المشتركة بين الغرفة والسفارة التي تعتبر حلقة وصل بين أصحاب الأعمال الأردنيين ونظرائهم النرويجيين.

واشار الحاج توفيق الى ان تجارة عمان على استعداد للتواصل مع نظيرتها في أوسلو، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الغرفتين كمرحلة جديدة في التعاون بين الجانبين، داعياً الوفود من مختلف القطاعات الاقتصادية النرويجية لزيارة المملكة للاطلاع على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة فيها.

بدوره، أبدى السفير ليندباك اهتمام السفارة بالتعاون مع غرفة تجارة عمان، مؤكدا أهمية تبادل المعلومات الاقتصادية بين البلدين بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في ظل العلاقات السياسية المتميزة التي تجمع بينهما، مُنوّهاً إلى وجود العديد من الشركات النرويجية المهتمة بالتعاون الثنائي مع المملكة.

واكد أن الجانب النرويجي يشجّع تنظيم زيارات لوفود نرويجية إلى الأردن بقطاعات الزراعة والسياحة والطاقة المتجددة، والاستعداد لمرحلة ما بعد جائحة كورونا والتشبيك مع الغرف التجارية ووكلاء السياحة في البلدين.

واشار السفير ليندباك الى ضرورة التعاون أيضا في مجالات الطاقة المتجددة وتصدير الأسماك، خاصةً وأن المملكة تتمتع ببيئة استثمارية جيدة، ومناخ مناسب وإمكانيات أكاديمية وقوى عاملة متميزة.

وحضر اللقاء نائب رئيس الغرفة نبيل الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة طارق الطباع و المهندس جمال بدران ومدير عام الغرفة هشام الدويك، ونائبة السفير النرويجي ريتا فوروسث ساندبرغ.