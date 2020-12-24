“تجارة عمان” تبحث مع السفير العضايله آليات تسهيل التجارة مع مصر

عمان-الغد-استعرض مجلس إدارة غرفة تجارة عمان مع السفير الأردني المعيّن لدى جمهورية مصر العربية أمجد عودة العضايلة سبل الدعم الذي تقدمه السفارة الأردنية في القاهرة لتسهيل عمل التجار والمصدرين والمستوردين الأردنيين من وإلى مصر.

وبحث المجلس مع السفير العضايلة، خلال اللقاء الذي جرى في مقر الغرفة، آليات العمل لتذليل أية صعوبات قد تواجه أعمال التجارة والتصدير مع الشقيقة مصر.

وأكد المجلس على أهمية التجارة البينية بين البلدين، خصوصاً في ظل الحرص الأردني الدائم على تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات والمستويات والتعاون بين مختلف القطاعات.

وأشار المجلس الى ضرورة العمل على تعزيز التنسيق بين الأردن ومصر والعراق في سبيل خدمة الأمن الغذائي المشترك، بالشراكة مع هيئات ومؤسسات القطاع الخاص في هذه المجال في البلدان الثلاث، للاستفادة من خبرتها وتجاربها.

وأوضح المجلس أن غرفة تجارة عمان ستعمل بالتنسيق مع السفارة الأردنية في القاهرة لمعالجة أي تحديات تواجه أعضاءها في قطاعات الاستيراد أو التصدير مع مصر ليصار إلى العمل على متابعتها ومعالجتها مع الجانب المصري.

وشدد المجلس على ضرورة التنسيق المستمر بين السفارة والغرفة بشكل دوري، مؤكدا استعداد تجارة عمان لتزويد السفارة بأية أرقام أو احصاءات أو بيانات تحتاجها السفارة عند تواصلها مع الجهات والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالنشاط الإقتصادي، الى جانب غرف التجارة والصناعة ورجال الأعمال المصريين لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين.

وتطرق الحديث خلال اللقاء إلى التحديات التي يواجهها قطاع النقل بالمملكة وخاصة تجارة الترانزيت، وتأثره بالمحددات التي فرضتها أزمة كورونا على حركة النقل والبضائع بين الأردن ودول الجوار، ومنها مصر، نتيجة اغلاقات الحدود البرية والبحرية والجوية.

وأشار المجلس إلى مشاريع الربط الملاحي في المنطقة، وبين الموانئ الرئيسية، في دول الحوار العربي، ومنها مصر والأردن والسعودية، وانعكاس مثل هذه المشاريع بشكل كبير على حركة نقل الترانزيت لاسطول الشاحنات الأردني لنقل البضائع بإتجاه دول الخليج والعراق مستقبلا.

وأكد المجلس استعداد الغرفة لتنظيم زيارة لوفد تجاري الى مصر في حال تحسن الوضع الوبائي، لتعزيز التعاون بين رجال الاعمال في البلدين وتفعيل الاتفاقيات المشتركة والاستفادة منها، وبما يعود بالفائدة على الجانبين.

كما تم استعراض أوجه التعاون بين القطاعات الأردنية والمصرية والاستفادة ة من تبادل الخبرات والتجارب والكفاءات والموارد البشرية المؤهلة في كلا البلدين الشقيقين.

من جهته، أكد السفير العضايلة أن السفارة الأردنية في القاهرة تعمل كما كل السفارات الأردنية، بتوجيهات ملكية سامية ومتابعة مستمرة من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات الأردنية الحكومية والخاصة، لتسهيل مهمة الأردنيين وخدمتهم والتواصل مع ممثلي مختلف القطاعات، ومنها القطاع التجاري، وبما يخدم مصالح الأردن وشعبه.

وأشار العضايلة إلى أنه سيعمل منذ بدء فترة عمله على خدمة العلاقات الأردنية المصرية في مختلف المستويات، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وترجمة لحرصه على تعزيز علاقات الأردن مع الدول الشقيقة والصديقة.

وحضر اللقاء رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق ونائبه نبيل الخطيب وأعضاء المجلس طارق الطباع وبهجت حمدان وخطاب البنا وسلطان علان ومدير عام الغرفة هشام الدويك.