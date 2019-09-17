“تجارة عمان” تبدأ توزيع تعويضات متضرري السيول الخميس

عمان- الغد- تبدأ غرفة تجارة عمان يوم غدا الخميس المقبل توزيع الدفعة الاولى من تعويضات التجار المتضررين من السيول التي أغرقت نهاية شهر شباط الماضي، منطقة شارع قريش (سقف السيل) والأسواق والشوارع المتصلة فيه.

واكدت الغرفة في بيان صحافي اليوم الثلاثاء أن عملية توزيع التعويضات على المتضررين ستكون ما بين الساعة الرابعة عصرا وحتى الثامنة مساء في مبنى الغرفة بمنطقة الشميساني.

وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على قرار مجلس أمانة عمّان الكبرى المتضمّن تقديم مبلغ مليونيّ دينار كتعويض للتجار المتضرّرين جرّاء الأمطار التي داهمت محالّهم التجاريّة وسط العاصمة عمّان نهاية شباط الماضي، فيما ستتحمل غرفة تجارة عمان دفع مليون دينار بهذا الخصوص.

ونصّ القرار على أن يتمّ صرف المبلغ وفق محضر مشترك يتمّ توثيقه بين أمانة عمّان الكبرى، وغرفة تجارة عمّان لبيان آليّة الصرف واعتماد الوثائق التي تثبت الاستحقاق.

وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق ان الدفعة الاولى ستشمل 178 تاجرا من الذين ثبت تضرر محلاتهم ومستودعاتهم وتم تدقيق ملفاتهم من قبل لجنة شكلتها غرفة تجارة عمان وتم التدقيق على نتائجها من قبل لجنة في امانة عمان وتم المصادقة عليها من قبل ديوان المحاسبة

واضاف الحاج توفيق انه من المتوقع توزيع الدفعة الثانية من التعويضات على التجار بداية الأسبوع المقبل بعد تدقيق ملفاتهم من قبل الدائرة المالية في الامانة والمصادقة عليها.

وأوضح الحاج توفيق بان الغرفة ستقوم بالاتصال مع التجار المشمولين بالدفعة الاولى لإبلاغهم بالحضور يوم غدا الخميس حيث سيتم تسليم الشيكات للمفوضين فقط وحسب السجل التجاري.

يذكر ان عدد التجار الكلي الذين تتضرروا من السيول بلغ 229 تاجرا.