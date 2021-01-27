“تجارة عمان” تجدد مطالبتها للمنشآت الالتزام بمعايير الصحة

عمان-الغد- جددت غرفة تجارة عمان مطالبتها للمنشآت التجارية والخدمية العاملة بمناطق العاصمة على استمرار الالتزام بمعايير السلامة والوقاية الصحية وتطبيقها للمحافظة على صحة وسلامة اصحابها والعاملين فيها والمواطنين بشكل عام ودعم الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

واكدت الغر فة ان الاسواق التجارية بعموم العاصمة متوقع ان تشهد خلال الايام المقبلة وخاصة يوم الجمعة حركة تسوق نشطة مع بدء صرف رواتب الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، ما يتطلب من الجميع الالتزام بالشروط الصحية، داعية المنشآت والمحال بضرورة الحرص على التقيد بالاجراءات الصحية.

واشارت تجارة عمان في بيان صحفي اليوم الاربعاء، الى ان المنشآت التجارية ستكون خلال الايام المقبلة امام اختبار حقيقي لجهة استمرار الالتزام بشروط السلامة ودعم الجهود التي تبذلها الغرفة مع الجهات المعنية لمواصلة العمل على السماح بفتح القطاعات التي ما زالت مغلقة او متوقفة عن العمل.

وشددت الغرفة على ضرورة الاستمرار بالالتزام بشروط وتعليمات الوقاية من خلال ارتداء الكمامات وتوفير مواد التعقيم وضمان عدم وجود اكتظاظ داخل المحال والحفاظ على التباعد الجسدي ، لدعم الجهود المتواصلة للتخفيف من تبعات أزمة فيروس كورونا على القطاعات التجارية والخدمية وتجاوز اضرار الجائحة.

وبينت الغرفة أن القطاع التجاري والخدمي بالعاصمة عمان شريك اساسي مع مختلف الجهات لمكافحة وباء فيروس كورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين والإبقاء على دوران عجلة الاقتصاد الوطني وتجنيبه اية انعكاسات سلبية جراء الجائحة، مؤكدة وجود التزام كبير من المنشآت والمحال بخصوص اجراءات السلامة والصحة العامة.