“تجارة عمان” تجدد مطالبتها للمنشآت الالتزام بمعايير الصحة

عمان- جددت غرفة تجارة عمان مطالبتها للمنشآت التجارية والخدمية العاملة بمناطق العاصمة على استمرار الالتزام بمعايير السلامة والوقاية الصحية وتطبيقها للمحافظة على صحة وسلامة اصحابها والعاملين فيها والمواطنين بشكل عام ودعم الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة جائحة كورونا.

واكدت الغرفة ان الاسواق التجارية بعموم العاصمة يتوقع ان تشهد خلال الايام المقبلة، وخصوصا يوم الجمعة حركة تسوق نشطة مع بدء صرف رواتب الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، ما يتطلب من الجميع الالتزام بالشروط الصحية، داعية المنشآت والمحال بضرورة الحرص على التقيد بالاجراءات الصحية.

واشارت الغرفة في بيان صحفي، اليوم الاربعاء، الى ان المنشآت التجارية ستكون خلال الايام المقبلة امام اختبار حقيقي لجهة استمرار الالتزام بشروط السلامة ودعم الجهود التي تبذلها الغرفة مع الجهات المعنية لمواصلة العمل على السماح بفتح القطاعات التي ما زالت مغلقة او متوقفة عن العمل.

وشددت الغرفة على ضرورة الاستمرار بالالتزام بشروط وتعليمات الوقاية من خلال ارتداء الكمامات وتوفير مواد التعقيم وضمان عدم وجود اكتظاظ داخل المحال والحفاظ على التباعد الجسدي، لدعم الجهود المتواصلة للتخفيف من تبعات أزمة كورونا على القطاعات التجارية والخدمية وتجاوز اضرار الجائحة.

وبينت أن القطاع التجاري والخدمي بالعاصمة عمان شريك اساسي مع مختلف الجهات لمكافحة جائحة كورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين والإبقاء على دوران عجلة الاقتصاد الوطني وتجنيبه اية انعكاسات سلبية، مؤكدة الالتزام الكبير من المنشآت والمحال بخصوص اجراءات السلامة والصحة العامة.-(بترا)