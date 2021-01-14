تجارة عمان تحث المنشآت على الالتزام بمعايير السلامة والصحة

عمان- الغد- حث مجلس ادارة غرفة تجارة عمان المنشآت التجارية والخدمية بالعاصمة والمواطنين على استمرار الالتزام بمعايير السلامة والوقاية الصحية وتطبيقها للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين ودعم جهود مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وقال المجلس ان المنشآت التجارية اليوم امام اختبار حقيقي لجهة استمرار الالتزام بشروط السلامة ودعم جهود الغرفة التي تبذلها مع الحكومة لمواصلة العمل على السماح بفتح القطاعات التي ما زالت مغلقة او متوقفة عن العمل.

وشدد المجلس في بيان اليوم الخميس على ضرورة الاستمرار والالتزام بشروط وتعليمات الوقاية من خلال ارتداء الكمامات والقفازات وتوفير مواد التعقيم وضمان عدم وجود اكتظاظ داخل المحال.

واشاد المجلس بالجهود الحثيثة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، وتوجيهاته المتواصلة للتخفيف من تبعات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني وتجاوز اضرار الجائحة بالتوازي مع المعالجات التي تتم بالشان الصحي.

وقال ان القطاع التجاري والخدمي التقط الرسالة المكية السامية وتوجيهات جلالته للحكومة بفتح القطاعات بطريقة مدروسة تحمي المواطنين والاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة وضع ذلك في قمة أولويات عمل المنشآت التجارية والخدمية بما يكفل استمرار اعمالها ونشاطاتها التجارية.

واكد المجلس ان الأردن بقيادة جلالته قادر على تجاوز التحديات والصعوبات الاقتصادية والخروج منها باقل الخسائر، شريطة ان يكون هناك شراكة حقيقية وملموسة مع القطاع الخاص وترجمتها على ارض الواقع.

ولفت المجلس الى ان غرفة تجارة عمان ترحب بالقرارات الحكومية التي اعلن عنها أمس فيما يتعلق بالغاء الحظر الشامل الذي كان مطبقا ايام الجمع، والعودة التدريجية لعمل القطاعات، موكدا انه سيواصل العمل مع الجهات المعنية لاعادة فتح كامل القطاعات وبخاصة صالات الافراح والمناسبات.

واشار المجلس الى أن القطاع التجاري والخدمي بالعاصمة عمان شريك اساسي مع مختلف الجهات لمكافحة وباء فيروس كورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين والإبقاء على دوران عجلة الاقتصاد الوطني.

وجدد المجلس مطالبته باعداد خطة وطنية او تشكيل مجلس اقتصادي عاجلة لانقاذ القطاعات التجارية والخدمية والزراعية كونها عصب الاقتصاد الوطني وتواجه اليوم ظروفا قاسية فرضتها جائحة فيروس كورونا.