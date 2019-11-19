“تجارة عمان” تدشن مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي مع تركيا

عمان- الغد- دشن مجلس ادارة غرفة تجارة عمان مرحلة جديدة من التعاون مع غرفة تجارة اسطنبول بما ينعكس على تنمية وتطوير علاقات البلدين التجارية والاستثمارية.

وأنجز مجلس ادارة الغرفة العديد من التفاهمات مع مجلس ادارة غرفة تجارة اسطنبول تتعلق باقامة اسبوع اردني في تركيا العام المقبل لترويج المملكة استثمارايا وتكثيف زيارات الوفود الاقتصادية وانشاء منصة الكترونية لتبادل المعلومات بالاضافة للتعاون بمجال الريادة والتدريب وتعليم اللغة العربية والحصول على منح ٍ جامعية.

وأكد المجلس خلال لقاءات عقدها خلال زيارته الرسمية الى اسطنبول مع مجلس ادارة غرفة تجارة اسطنبول التي تعتبر ثاني اكبر غرفة تجارية بالعالم ضرورة تفعيل بنود مذكرة التفاهم التي وقعت بين الطرفين خلال شهر تموز من العام الحالي خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات والخبرات وتدريب الموظفين.

ودعا مجلس إدارة غرفة تجارة عمان أصحاب الاعمال الاتراك لزيادة استثماراتهم المختلفة في الأردن وبخاصة بالقطاعات الخدمية والاستفادة من وسائل التجارة الإلكترونية المتاحة في خدمة إقتصاد البلدين ومتابعة الجانب الحكومي التركي لتسهيل موضوع استحداث خطوط للنقل البحري المباشر.

وحسب بيان صحفي للغرفة، الاثنين، اتفق مجلس ادارة غرفة تجارة عمان برئاسة خليل الحاج توفيق ومجلس ادارة غرفة تجارة اسطنبول برئاسة شكيب أفيديتش على استمرار الطرفين بالمطالبة بتوقيع اتفاقية تجارة حرة جديدة تخدم البلدين في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.

واشار الحاج توفيق الى انه تم الاتفاق على إنشاء منصة الكترونية على شبكة الانترنت باللغات العربية والإنجليزية والتركية لتكون بمثابة ” معرض إلكتروني دائم ” لتبادل المعلومات التي تهم التجّار والصناعيين ورجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين والأتراك، خاصة فيما يتعلق بنشر أسماء الشركات الراغبة بالتصدير وعرض منتجاتها ونصوص قوانين الاستثمار والمواصفات والجمارك والضرائب، والترويج للسياحة المحلية الدينية والتعليمية والترفيهية.

واشار الحاج توفيق الى أن اللقاء تطرق الى الترتيبات المتعلقة بإقامة الأسبوع الأردني في تركيا خلال الربع الأول من العام المقبل 2020 بمدينة اسطنبول بالتعاون ما بين غرفتي تجارة عمان واسطنبول وبمشاركة العديد من القطاعات الاقتصادية الاردنية التي تملك ميزة المنافسة في السوق التركي.

وحسب الحاج توفيق تم توجيه الدعوة لغرفة تجارة إسطنبول لإرسال وفد من مجلس ادارتها ورجال الأعمال والصناعيين والتجار الأتراك لزيارة المملكة والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالاردن بالتنسيق المباشر مع غرفة تجارة عمان والتعرف على المناطق السياحية في الأردن.

وبيّن أن غرفة تجارة عمان وجهت الدعوة إلى مدير عام مجمع تطوير الأعمال (btm) لزيارة الاردن للاستفادة من التجربة التركية بتطوير الاعمال الريادية من خلال قسم ريادة الأعمال بالغرفة وتطويره وتحسينه وفقاً لأفضل الممارسات العالمية بالتنسيق مع غرفة تجارة اسطنبول.

واوضح الحاج توفيق أن المجلس اكد ضرورة التنسيق المباشر والدائم بين الغرفتين فيما يتعلق بتبادل المعلومات ونقل الخبرات التركية في إدارة الاستثمارات والمنتجعات السياحية في تركيا والاستفادة من التجربة التركية المميّزة في التواصل مع أعضاء هيئتها العامة وتقديم الخدمات المتميزة لهم من خلال الهيئة الوسيطة والمجالس القطاعية للغرفة.

واشار إلى أنه تم الاتفاق مع مجلس ادارة غرفة تجارة اسطنبول على تطوير آليات التواصل المباشر بين إدارتي الغرفتين بهدف الوصول إلى نموذج مميّز للعلاقة الثنائية بين الغرفتين، بما في ذلك تبادل زيارات الموظفين وتبادل المعلومات التي تهم الجانبين على مختلف المستويات.

وبيّن أن اللقاء ناقش الاستفادة من الخبرة والتجربة التركية في إدارة وتجهيز المعارض والاطلاع على النموذج التركي المطبّق لتجديد العضوية بالغرفة الكترونيا بالاضافة لدراسة اليات زيادة أعداد السياح الأتراك القادمين للاردن وزيارة الأماكن الدينية والتاريخية والأثرية ومقامات الصحابة

وزار الوفد كذلك مقر جامعة تجارة اسطنبول التي تأسست عام 2001 وتتبع غرفة تجارة اسطنبول وتقوم بتدريس برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بتخصصات الآداب والعلوم والحقوق والعلوم التجارية والهندسة المعمارية والتصميم والاتصال والعلوم التطبيقية.

وتم خلال الزيارة الإتفاق على منح خصومات سنوية للطلبة الأردنيين من أبناء أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة عمّان الراغبين بإكمال دراستهم الجامعية أو الدراسات العليا بذات نسبة الخصم الممنوح لأبناء أعضاء غرفة تجارة إسطنبول.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة من ممثلين عن غرفة تجارة عمّان والجامعة لدراسة مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين، بما في ذلك تقديم منح مجانية للغرفة في مختلف التخصصّات مستقبلاً ومتابعة موضوع اعتمادية التخصصّات الجامعية المختلفة من قبل وزارة التعليم العالي بالاردن واستحداث مكتب ارتباط للجامعة في مبنى غرفة تجارة عمان.

كما تم دراسة إمكانية عقد دورات تدريبيّة متخصصّة لتعليم اللغة العربية للطلبة الأتراك من خلال أكاديمية غرفة تجارة عمّان للتدريب أو بالتعاون مع جهات محليّة أردنية بالتنسيق مع الأكاديمية ، بالاضافة للتفاهم على صياغة إتفاقية تعاون تُنظّم العلاقة بين الجانبين.

وزار الوفد كذلك مركز تطوير الأعمال الريادية (btm) التابع لغرفة تجارة اسطنبول للاطلاع على حاضنة الأعمال التابعة له ودوره في دعم الرياديين والمؤسسات الصغيرة والأفراد المحتضنين، حيث سيتم توفيع إتفاقية تعاون مشترك بين المركز وغرفة تجارة عمان لدعم قسم ريادة الاعمال بالغرفة.

كما زار الوفد زيارة مجمع تكنوبارك إسطنبول وهو مجمع علمي وتكنولوجي بالاضافة لمعرض مينا ترك التابع لبلدية اسطنبول الكبرى وأطلع على تفاصيل العمل في هاتين المؤسستين وكيفية الإستفادة من تجربتهما بما ينعكس بالفائدة والنفع على أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة عمّان.

وشارك في الوفد إلى جانب رئيس الغرفة نائباه نبيل الخطيب وطارق الطباع وأعضاء مجلس الإدارة بهجت حمدان ، خطاب البنّا ،سلطان علان، جمال بدران وعلاء ديرانية إضافةً لمدير عام الغرفة هشام الدويك.