تجارة عمان تدعم وكالات توزيع الغاز

عمان -الغد – أكد مجلس إدارة غرفة تجارة عمان دعمه لقطاع وكالات توزيع الغاز وحماية استثماراتهم وأعمالهم بعد الحديث عن استبدال الأسطوانات الحالية بأخرى بلاستيكية.

وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق وقوف الغرفة إلى جانب نقابة أصحاب محطات المحروقات وتوزيع الغاز بالدفاع عن منتسبيها في قطاع توزيع الغاز وحماية استثماراتهم وأعمالهم وعدم السماح بالتغوّل عليه من أي جهة كانت.

وأشار إلى أن الغرفة معنية بقضية استبدال أسطوانات الغاز الحديدية بأخرى بلاستيكية كونها تهم المواطنين وسلامتهم وأيضا تهم شريحة هامة من الهيئة العامة للغرفة تشغل ايدي عاملة أردنية وتؤدي خدمة كبيرة للاقتصاد والمجتمع المحلي.

وأوضح أن الغرفة ستنتظر صدور قرار اللجنة الفنية المتخصصة حول مدى سلامة أستخدام أسطوانات الغاز البلاستيكية وستحترم قرارها وستتعاون مع النقابة على ضمان تنفيذه بما يصب بالمصلحة العامة .

و من جانبه اكد رئيس النقابة المهندس نهار السعيدات، ان النقابة تؤيد وتدعم تطوير قطاع الطاقة والمحروقات والغاز، لكنها ترفض استبدال اسطوانات الغاز المتداولة حاليا باخرى بلاستيكية.

وبين انه تم تشكيل لجنة لدراسة مدى سلامة اسطوانات الغاز المصنوعة من مادة الفايبر جلاس تضم جهات فنية محايدة كنقابة المهندسين ومصفاة البترول والدفاع المدني وجهات مختصة أخرى.

وأشار السعيدات إلى وجود ١٠٠٠ وكالة لتوزيع الغاز تعيل ٢٠ الف أسرة فيما يصل حجم مناولة اسطوانات الغاز إلى ٣٠ مليون اسطوانة سنويا.

وأكد عدم وجود مبررات لاستبدال الاسطوانات الحالية ببلاستيكة رفضتها العديد من الدول، مشيرا إلى أن منح التراخيص لاستخدام الاسطوانات البلاستيكية سيؤثر بشكل سلبي على القطاع والعاملين فيه واهدار ملايين الدنانير جراء إتلاف الاسطوانات المستخدمة حاليا يملكها مواطنون وأصحاب مستودعات الغاز.

وحضر اللقاء النائب الأول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب وأمين الصندوق خطاب البنا ومديرها العام هشام الدويك ونائب رئيس النقابة محمد أبو شاور وعضوي النقابة يونس الحلو ومراد الغربية ومديرها العام مصعب الفاعوري.