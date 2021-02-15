“تجارة عمان” تدعو تجار العاصمة لأخذ الحيطة تحسبا للظروف الجوية

عمان- الغد- دعت غرفة تجارة عمّان أصحاب الشركات والمحال التجارية في العاصمة عمان وبخاصة في وسط البلد إلى أخذ الحيطة تحسبا للظروف الجوية المتوقع أن تؤثر على المملكة خلال الايام المقبلة، حفاظا على سلامتهم وممتلكاتهم.

وطالبت الغرفة في بيان اليوم الاثنين، التجار التعامل بجدية فيما يصدر عن دائرة الأرصاد الجوية والدفاع المدني وأمانة عمّان الكبرى من تحذيرات وإرشادات تتعلق بالظروف الجوية المتوقعة لتلافي وقوع اية حوادث تلحق الضرر بالممتلكات.

واكدت ضرورة تقيد التجار بالإرشادات التوعوية التي تصدر خلال الظروف الجوية، حفاظا على الأرواح والممتلكات، ولتلافي تعرض منشآتهم وأعمالهم للمخاطر ولحوادث عارضة تكبدهم خسائر مالية.

وطالبت الغرفة التجار عدم تخزين البضائع بكميات كبيرة في مستودعات التسوية والمنخفضة ، ورفع عتبات المحال التجارية بارتفاع مناسب عن مستوى الرصيف لضمان عدم تدفق المياه إلى داخلها قدر الإمكان.

وبينت ان الالتزام بالارشادات والتعليمات يساعد في تقليل الاضرار التي قد تنجم عن وقوع حوادث خلال الظروف الجوية المتوقعة وتسهم في حماية الممتلكات، مطالبة بعدم ترك البضائع بالمناطق المنخفضة.