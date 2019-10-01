تجارة عمان تدعو لزيادة الاستثمارات القطرية بالاردن

عمان- بحث مجلس إدارة غرفة تجارة عمان اليوم الثلاثاء مع السفير القطري لدى المملكة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، آليات تدعيم علاقات البلدين الاقتصادية وتعزيزها وبخاصة على مستوى مؤسسات القطاع الخاص.

ودعا المجلس خلال اللقاء اصحاب الاعمال والمستثمرين القطريين لزيادة استثماراتهم بالمملكة وتنويعها بالعديد من القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة، الى جانب تكثيف زيارات الوفود التجارية بالاتجاهين من خلال التنسيق بين تجارة عمان ونظيرتها القطرية.

وحسب بيان صحفي للغرفة، اشاد المجلس بالجهود القطرية التي ساهمت اخيرا بتوفير فرص عمل لاردنيين بمختلف التخصصات من خلال منصة الأعمال التي تم انشاءها وتفعيلها العام الماضي باتفاق بين حكومتي البلدين لاستيعاب عشرة آلاف أردني في مختلف القطاعات الإنتاجية بدولة قطر.

وطالب المجلس الجانب القطري زيادة مساهمة قطاع الأعمال الأردني بالاستفادة من المشروعات القائمة حالياً والمرافق التي يتم انشاؤها لاستقبال بطولة كأس العالم، بالاضافة لتسهيل منح تأشيرات الزيارة لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين.

واشار المجلس الى استعداده غرفة تجارة عمان للمساهمة في إقامة معارض مشتركة بهدف الترويج للصناعات والسلع والبضائع التي يمكن تبادلها بهدف التعريف بهذه المنتجات في كلا البلدين.

بدوره، اشار السفير القطري الى متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وبما لمسه من ترحاب وتقدير في المملكة منوهاً الى الدور الهام الذي تقوم به الجالية الأردنية في دعم مسيرة البناء والعطاء في بلاده.

وأكد ضرورة التعاون والتنسيق الكامل بين الغرفة وهيئات القطاع الخاص القطري، واستعداد السفارة لتسهيل مهام رجال الأعمال، لافتا الى توجيهات امير قطر بالعمل على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بمختلف المجالات.