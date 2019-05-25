تجارة عمان: ترويج للمشروعات الاستثمارية الأردنية في تركيا

عمان– اتفق مجلس ادارة غرفة تجارة عمان مع السفير التركي لدى المملكة مراد كراغوز على الإسراع بإقامة أيام أردنية في مدينة إسطنبول للترويج للمشروعات الإستثمارية المتوفرة بالمملكة.

كما سيتم خلال اقامة الايام الاردنية تعريف القطاع الخاص التركي بالفرص المتاحة بالمملكة بمختلف القطاعات وبخاصةً السياحة الدينية والعلاجية والصناعة والزراعة والخدمات .

واتفق الطرفان خلال لقاء عقد بمقر غرفة تجارة عمان، على عقد ورشة عمل مشتركة بين غرفة تجارة عمان والسفارة التركية في عمان بعد عطلة عيد الفطر بهدف تعزيز وتطوير وتحسين التبادل التجاري بين البلدين.

وشدد اعضاء مجلس الادارة على ضرورة تدشين خط شحن بحري مباشر بين مينائي مرسين والعقبة لتسهيل حركة النقل وتخفيض كلف شحن البضائع بين البلدين للتغلب على مشكلة عدم وجود خط شحن بحري مباشر.

واشاروا الى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تربط غرفة تجارة عمان مع غرف التجارة والصناعة التركية وخاصةً غرف اسطنبول وأنقرة وطرابزون، مؤكدين انه سيتم العمل على تفعيلها بالتنسيق مع السفارة التركية وزيادة الاستثمارات التركية بالمملكة.

واشار رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق الى ان الغرفة ستقوم بانجاز دراسة علمية حول الآثار الناتجة عن الغاء اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وأثرها على المستهلك الأردني والقطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية وتقديمها للجهات الرسمية المعنية، موضحا ان القرار كان متسرعا مع التأكيد على حرص الغرفة على دعم الصناعة الوطنية.

واكد الحاج توفيق بان مجلس الادارة سيبذل كل جهوده بالتعاون مع السفارة التركية في عمان والجهات الرسمية الأردنية والغرف التجارية والصناعية في تركيا والقطاع الخاص التركي لإيجاد حلول عملية لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين.

بدوره، اشار السفير كراغوز الى ان ايقاف العمل باتفاقية التجارة الحرة التي كانت تربط البلدين الحقت الضرر باصحاب الاعمال وبخاصة من الجانب الاردني.

ولفت الى قيام 300 الف اردني بزيارة تركيا خلال العام الماضي ما يشير إلى وجود حركة نشطة ورغبة من المواطنين بالإستفادة من السوق التركية، مشددا على ضرورة تفعيل وزيادة زيارات الوفود التجارية للتجار وأصحاب الأعمال الأردنيين ونظرائهم الأتراك في الإتجاهين.

وبين ان العديد من السلع والمنتجات التركية لا زالت منافسة في السوق الأردنية بفعل جودتها واعتدال سعرها، مبينا ان بلاده ابدت إهتماماً كبيراً بالإستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية وخاصة بقطاعات النقل والشحن اللوجستي والطيران وتزويد السفن.

يذكر ان صادرات الاردن من تركيا انخفضت خلال اول شهرين من العام الحالي بنسبة نحو 55 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 25 بالمائة مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي 2018.

وبلغت الصادرا ت الاردنية الى تركيا خلال اول شهرين من العام الحالي 4 ملايين دينار مقارنة مع 9 ملايين دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2018.

بالمقابل بلغت المستوردات الاردنية من تركيا خلال اول شهرين من العام الحالي نحو 60 مليون دينار مقابل 79 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي2018.

وحضر اللقاء النائب الاول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب والنائب الثاني طارق الطباع وامين السر بهجت حمدان وامين الصندوق خطاب البنا واعضاء مجلس الادارة سلطان علان والمهندس جمال بدران والمدير العام مهند العطار والمستشار التجاري الاول في السفارة التركية مراد البيرق والسكرتير بالسفارة مراد باغيش.

–(بترا)