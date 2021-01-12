تجارة عمان تستحدث خطاً ساخنا لخدمة منتسبيها

عمان- الغد- استحدثت غرفة تجارة عمان خدمة الخط الساخن المخصّص لاستقبال ومتابعة الشكاوى المتعلقة بتعامل القطاع التجاري والخدمي بالعاصمة عمان اليومي مع الوزارات والمؤسسات والجهات الرسمية.

واكدت الغرفة أنه بإمكان أعضاءها الاتصال مع خدمة الخط الساخن لايصال شكواهم أو ملاحظاتهم حول اية عقبات أو معيقات تواجههم اثناء انجاز معاملاتهم او تعاملهم اليومي مع مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات والدوائر والإدارات الرسمية.

واشارت الغرفة انه بامكان التجار التواصل معها خلال ساعات الدوام الرسمي طيلة أيام الأسبوع من خلال الاتصال على الرقم المجاني (080000777) أو الرقم الأرضي (064001400) أو ارسال الشكوى والملاحظة على عنوان البريد الإلكتروني الخاص بهذه الخدمة ([email protected]).

وبينت بانه ىسيتم استقبال الشكاوى من قبل فريق مؤهل ومدرّب من موظفي الغرفة ليقوم بتحويل الطارىء منها على الفور لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة حسب الاختصاص لمتابعتها والعمل على حلّها على الفور ومتابعة الشكاوى غير العاجلة من خلال الإدارة التنفيذية وإعلام صاحب العلاقة بنتيجة المتابعة وبالرد النهائي وطرق حل المُشكلة.

وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق “ان استحداث خدمة الخط الساخن جاء حرصا من تجارة عمان على أن تكون البيت الآمن للتاجر وليشعر اعضاءها بان هناك جهة تدافع عن حقوقهم”.

واضاف الحاج توفيق في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، ان تجارة عمان تسعى الى تقديم أفضل الخدمات لأعضائها من التجار وأصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية والخدمية العاملة في العاصمة عمان، والتي يصل عددها الى 50 الفا.