“تجارة عمان” تشكل خلية أزمة لإنقاذ قطاع السياحة

عمان – قررت غرفة تجارة عمان تشكيل خلية أزمة تتعلق بالقطاع السياحي لمساعدته على مواجهة الضرر الذي لحق فيه جراء تبعات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وحسب رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ستضم الخلية بعضويتها مجلس إدارة الغرفة وممثلين عن القطاع السياحي وستكون باجتماع دائم.

وأشار الحاج توفيق خلال اجتماع عقدته الغرفة مساء اليوم الأحد لممثلين للقطاع السياحي، إلى أن الغرفة ستدرس إنشاء صندوق مخاطر للقطاع السياحي ووضع آليات للمساهمة فيه.

واوضح أن مجلس إدارة الغرفة سيدرس امكانية تقديم دعم مالي حسب الإمكانيات المتوفرة لدعم الشركات والعاملين بالقطاع السياحي.

وأكد الحاج توفيق ان الغرفة لن تجامل أية جهة بخصوص مطالب القطاعات التجارية والخدمية التي تواجه صعوبات تتعلق بتبعات أزمة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن غرفة تجارة عمان ستتبنى المطالب والتوصيات المتعلقة بالقطاع السياحي والسعي مع الحكومة للوصول إلى حلول لها، مشددا على ضرورة دعم القطاع والمحافظة على حالة النمو التي عاشها خلال العامين الماضيين.

وأوضح أن القطاع السياحي من اكثر القطاعات تضررا بتبعات أزمة فيروس كورونا وبات اليوم يعيش وضعا كارثيا قد يصيب أعماله خلال الفترة المقبلة.

وعرض ممثلو القطاع السياحي حجم الضرر الذي لحق بأعمالهم جراء تبعات أزمة فيروس كورونا، واصفين الوضع بالكارثي.

وشددوا على ضرورة وضع خطة إنقاذ وحلول سريعة للقطاع السياحي باعتباره من القطاعات المساندة لأكثر من 90 مهنة، مؤكدين ادراكهم لحجم الضغوط الاقتصادية التي تمر على المملكة.

وطرح الحضور العديد من المطالب التي قد تساعد القطاع السياحي خلال الظروف الحالية التي تمر عليه ابرزها تخفيف كلف التشغيل وبخاصة المتعلقة بالعمالة واثمان الكهرباء والمياه إلى جانب تأجيل اقساط الضمان الاجتماعي والضريبة ودفع جزء من رواتب الموظفين والعاملين بالقطاع من صندوق التعطل بالضمان الاجتماعي.

وطالبوا كذلك بإعفاءات من رسوم الترخيص واية مصاريف أخرى تدفعها الشركات العاملة بالقطاع او تأجيل اية التزامات ماليه تتعلق بالأقساط والفوائد، الى جانب السعي لدى الجهات السعودية لتحصيل المستحقات المالية للشركات والمواطنين التي تم دفعها قبل قرار وقف العمرة.

وحضر اللقاء العين ميشيل نزال ورئيس جمعية مكاتب وكلاء السياحة والسفر محمد سميح ورئيس جمعية المطاعم السياحية عصام فخر الدين ورئيس جمعية النقل السياحي شفيق الحايك ورئيس الجمعية الأردنية للحرف والصناعات التقليدية ابراهيم الزريقي، ورئيس نقابة مكاتب تأجير السيارات السياحية صالح جلوق، وعضو مجلس إدارة جمعية الفنادق حسين هلالات، وشاهر حمدان وفيصل مزري من جمعية وكلاء السياحة والسفر.-(بترا)