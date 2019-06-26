“تجارة عمان” تشيد بالتوجيهات الملكية لتطوير برنامج تمويلي جديد

عمان- الغد- أشادت غرفة تجارة عمان بالتوجيهات الملكية السامية للحكومة بتطوير برنامج تمويلي جديد ومتكامل لتقديم التمويل الميسر والدعم الفني والتدريب لتمكين الشباب من إقامة المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل.

وأوضحت الغرفة في بيان اصدرته أمس أن التوجيهات الملكية سيكون لها أكبر الأثر على تعزيز دور الشباب الأردني ليتبوأ مكانته الطبيعية في الاقتصاد الأردني ويكون عنصراً فاعلاً في تحريك عجلة النمو الاقتصادي، خاصة في ظل ما يعانيه الشباب من تشدد البنوك والمؤسسات التمويلية في منح الائتمان المالي وارتفاع أسعار الفوائد البنكية من جهة، والحاجة إلى مستوى عالي من الدعم الفني والتدريب من جهة أخرى.

وأشارت الغرفة إلى أهمية الشباب الأردني في تعظيم دوره للمشاركة بكامل الحياة الاقتصادية وصنع مستقبل أفضل للأردن بمختلف المجالات والنواحي الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تحقيق مزيد من الإنتاجية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل في مختلف محافظات المملكة وبالتالي تقليص مشكلة الفقر والبطالة التي يعاني منها الشباب الأردني.

وقالت الغرفة وحرصا منها على تعزيز دور التدريب والتأهيل لسد احتياجات سوق العمل من المؤهلات المختلفة وفي شتى مجالات العمل، اطلقت برنامج “التأهيل من أجل التشغيل” بالتعاون مع صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، والذي يسعى لتحسين نوعية التأهيل والتدريب من اجل تشغيل القوى البشرية الأردنية، وهي احدى مبادرات الغرفة التي تأتي كمساهمه منها لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بتحسين وتطوير البيئة الاستثمارية الأردنية.

واوضحت انها قامت بتدريب وتشغيل 3239 موظفا حتى العام الماضي 2018، لغايات احلال العمالة المحلية بدلاً من العمالة الوافدة، من خلال التدريب في مواقع العمل وتوجيه الدعم لتشغيل الأردنيين فقط في عدد من القطاعات التجارية والخدمية الحيوية، أبرزها قطاعات الطاقة والمحروقات والمطاعم السياحية وتجارة التجزئة وصناعة الحلويات والصرافة ومطاعم الوجبات السريعة.

واشارت الغرفة إلى تطوير آليات وأسس التدريب وتطوير الأعمال في الغرفة، حيث تم إنشاء أكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريب وتطوير الأعمال، والتي تقدم برامج تدريبية ذات مستوى عال من المهنية وتنسجم مع متطلبات السوق المحلية وفي مختلف المجالات الإدارية والتسويقية والمالية والتكنولوجية، إضافة إلى تقديم برامج الدبلوم المهني بالتعاون مع عدد من الجامعات الأردنية، إلى جانب إنشاء (دارة الريادة) بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (انتاج)، بهدف دعم وتحفيز وتشجيع الرياديين في الأردن.

وابدت الغرفة استعدادها التام للتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية المعنية لتحقيق وترجمة رؤى وتوجيهات جلالة الملك لتعزيز دور الشباب وتمكينه اقتصادياً ليكون محوراً فعالاً في النهوض بالاقتصاد الأردني والارتقاء به إلى المستوى المنشود.