تجارة عمان تصدر 37369 شهادة منشأ خلال العام الماضي

عمان- أصدرت غرفة تجارة عمان خلال العام الماضي 37369 شهادة منشأ، لتصدير بضائع وسلع إلى دول عربية وأجنبية، مقابل 41125 شهادة خلال عام 2018 بنسبة انخفاض 9 بالمئة.

ورافق انخفاض عدد شهادات المنشأ خلال العام الماضي تراجع قيمة الصادرات بنسبة 1 بالمئة مسجلة نحو 998 مليون دينار مقابل 003ر1 مليار دينار خلال عام 2018.

وحسب معطيات إحصائية، ذهبت شهادات المنشأ التي اصدرتها الغرفة خلال العام الماضي للعديد من البلدان، ابرزها السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والعراق ومصر ولبنان .

وتوزعت غالبية صادرات الغرفة خلال العام الماضي على العراق بقيمة 249 مليون دينار، ودولة الإمارات العربية 163 مليون دينار ثم لبنان بقيمة 84 مليون دينار فالسعودية نحو 79 مليون دينار ومصر بقيمة 60 مليون دينار.

وبلغت صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) نحو 550 مليون دينار، ثم الزراعية بقيمة 150 مليون دينار، فالصناعية بقيمة نحو 103 ملايين دينار فالمنتجات العربية 68 مليون دينار، والباقي ذهب لمنتجات اخرى مختلفة.

يذكر أن غرفة تجارة عمان تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام وللبضائع الأجنبية التي يتم إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.

كما تصدر الغرفة شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية حسب طلب المُصدّر استناداً على فاتورة المُصنّع الأصليّة مُصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت بأن البضاعة من منشأ أردني.-(بترا)