تجارة عمان تصدر 7041 شهادة منشأ بالثلث الأول من العام الحالي

عمان – أظهرت معطيات احصائية تراجع عدد شهادات المنشأ التي اصدرتها غرفة تجارة عمان خلال الثلث الأول من العام الحالي الى 7041 شهادة مقابل 8521 شهادة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2019.

ووفقا للمعطيات إحصائية الخاصة بالغرفة، فقد رافق انخفاض عدد شهادات المنشأ خلال الثلث الاول من العام الحالي تراجع قيمة الصادرات الى نحو 235 مليون دينار مقابل 342 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب المعطيات الاحصائية، ذهبت شهادات المنشأ التي اصدرتها الغرفة خلال الثلث الاول من العام الحالي إلى العديد من البلدان، أبرزها دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد 1366، والسعودية 1116، ثم قطر بعدد 518، والعراق 480، ولبنان بعدد 66 شهادة.

وتوزعت غالبية صادرات الغرفة خلال الثلث الاول من العام الحالي على العراق بقيمة 60 مليون دينار، ودولة الإمارات العربية بنحو 43 مليون دينار ثم قطر بقيمة 23 مليون دينار، والسعودية نحو 20 مليون دينار ولبنان بقيمة 16 مليون دينار.

وبلغت صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) نحو 127 مليون دينار، والمنتوجات الزراعية بقيمة 26 مليون دينار، والصناعية 22 مليون دينار، ثم المنتجات العربية بقيمة 10 ملايين دينار، فيما باقي الصادرات ذهبت لمنتجات اخرى مختلفة.

يذكر أن غرفة تجارة عمان تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام وللبضائع الأجنبية التي يتم إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.

كما تصدر الغرفة شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية حسب طلب المُصدّر استناداً على فاتورة المُصنّع الأصليّة مُصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت بأن البضاعة من منشأ أردني.

–(بترا)