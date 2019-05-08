تجارة عمان تصدر 8539 شهادة منشأ بالثلث الأول

عمان- اصدرت غرفة تجارة عمان خلال الثلث الاول من العام الحالي 8539 شهادة منشأ، لتصدير بضائع وسلع الى دول عربية وأجنبية، مقابل10873 شهادة لنفس الفترة من العام الماضي 2018.

وحسب إحصائية للغرفة، ذهبت شهادات المنشأ التي اصدرتها الغرفة خلال الثلث الاول من العام الحالي الى العديد من الدول ابرزها، الأمارات العربية المتحدة بعدد 1803 شهادة ثم قطر بعدد 616 شهادة ثم العراق بعدد 587 شهادة تلاها مصر بعدد 290 شهادة فالهند 61 شهادة.

ووفقا للإحصائية فقد تم تصدير سلع وبضائع من خلال الغرفة خلال الثلث الاول من العام الحالي بقيمة نحو 344 مليون دينار مقابل 278 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي

وحسب الاحصائية التي تصدرها الغرفة شهريا، فقد ذهبت الصادرات الى العديد من الدول بمقدمتها العراق بقيمة 81 مليون دينار ثم دولة الإمارات العربية 62 مليون دينار وقطر نحو 26 مليون دينار ومصر بقيمة 23 مليون دينار وجاءت الهند خامسا بقيمة 17 مليون دينار.

وتوزعت صادرات الغرفة خلال الثلث الاول من العام الحالي على المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) بقيمة 225 مليون دينار ثم الصناعية بقيمة 40 مليون دينار فالزراعية 32 مليون دينار والمنتجات العربية 25 مليون دينار فيما ذهبت باقي الصادرات لمنتجات اخرى.

يذكر ان غرفة تجارة عمان تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام وللبضائع الأجنبية التي يتم إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة ومعينة.

كما تقوم الغرفة كذلك بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية حسب طلب المُصدّر إستناداً إلى فاتورة المُصنّع الأصليّة مُصدّقةً من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.