“تجارة عمان” تطالب بتعديل نظام التنزيلات

عمان-الغد- طالبت غرفة تجارة عمان بضرورة الاسراع بتعديل نظام التنزيلات ليكون اداة تنظيميه فاعله في خضم الفوضى السائدة حاليا بقطاع الالبسة والاحذية.

واستغرب عضو مجلس ادارة الغرفة سلطان علان في بيان صحفي اليوم السبت، عدم وجود نظام تنزيلات صارم ومتطور يشمل ويضم متطلبات دخول وسائل التواصل الاجتماعي كأدوات تسويقيه جديدة مهمه.

وبين ان نظام التنزيلات المعمول فيه حاليا يقتصر فقط على قيان التاجر بتحديد الفترة التي يرغب باجراء تنزيلات خلالها والنسبة التي يرأها مناسبة ويعلنها على باب محله.

واشار الى وجود غياب لقوانين تنظيم التجارة الألكترونيه عن مشهد تنظيم التنزيلات والتصفيات على الالبسة والاحذية، مؤكدا إن ترك السوق للفوضى سيقضي على ماتبقى من مقدرات للتجار التقليدين

واكد خلو مديريات السجل التجاري من تنظيم للتاجر الالكتروني أوجد اقتصاد خفي وابرز تحديات امام التاجر التقليدي لايقدر على مجارتها واستعابها وتؤدي الي بيع البضائع بأقل من كلفتها مما يحدث خللا في قوانين المنافسه بين تجار القطاع.

وشدد علان على ضروره تحديد مواعيد التنزيلات والعروض في نهايات المواسم الصيفيه و الشتوية، داعيا الى الاسراع بانجاز السجل التجاري الناظم للتاجر والتجاره الالكترونيه وتقييد الاعلان على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال مايعرف بالبث المباشر.