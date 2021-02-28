تجارة عمان تطالب بخفيض الأعباء الضريبية على التجارة التقليدية

عمان-الغد- طالبت غرفة تجارة عمان بتخفيض الرسوم الجمركية والأعباء الضريبية على القطاعات التجارية التي تنافسها تجارة الطرود البريدية والبيع الإلكتروني، لوقف الخلل الذي بدأ يؤثر على نشاط الاقتصاد الوطني

واكدت الغرفة في بيان صحفي اليوم الأحد ضرورة ان تصبح كل البضائع التي ترد الى السوق المحلية بغض النظر عن شكل مصدرها في نطاق عبء ضريبي موحد.

واشارت الى ضرورة ان تكون الالبسة والاحذية والاكسسوارات والالعاب والهدايا والقرطاسية والمستلزمات الشخصية التي تهم حياة المواطنين والتي ترد من خلال الطرود الضريبة متساوية بالرسوم الضريبية والجمركية التي يدفعها التجار التقليدين على نفس السلع.

واكدت الغرفة ان توحيد العبء الضريبي على التجارة الالكترونية والطرود الضريبية، مع ما تدفعه التجارة التقليدية، سيخلق مناخ تجاري جيد وسيؤدي لاستقرار الاسعار ومنافسة عادلة بين مختلف انواع التجارة.

واشارت الى ان توحيد العب الضريبي سيعمل كذلك على تخفيض الاضرار التي لحقت بالحجم الاكبر من اشكال التجارة التقليدية المتداولة بالسوق المحلية التي تتحمل تكاليف تشغيل متعددة وتسهم في توفير فرص العمل.

واوضحت الغرفة في بيانها ان غالبية دول العالم ذهبت باتجاه توحيد الاعباء الضريبية على مختلف اشكال التجارة، مشيرة الى انها ستقوم بتهئية منصة تسويقية الكترونية لكل منتسبيها من الهئية العامة لتمكينهم من تطوير اساليب البيع الالكتروةني الداخلي.