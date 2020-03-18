“تجارة عمان” تنشىء صندوق الواجب لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا

عمان- قرر مجلس ادارة غرفة تجارة خلال جلسة طارئة عقدها مساء اليوم الأربعاء انشاء صندوق الواجب لدعم جهود الاردن في مكافحة وعدم تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، ان الغرفة ستقدم مساهمة أولية بالصندوق قيمتها 250 الف دينار من اموال منتسبيها وذلك لشراء مستلزمات واجهزة طبية بالتنسيق مع وزير الصحة الدكتور سعد جابر لدعم جهود الوزارة في مواجهة فيروس كورونا.

واضاف الحاج توفيق ان الغرفة ستفتح ابوابها من صباح يوم غد الخميس لاستقبال التبرعات من التجار والشركات والمؤسسات التجارية العاملة بالعاصمة عمان والتي سيتم توريدها اولا باول من خلال القنوات الرسمية

واشار الحاج توفيق الى ان غرفة تجارة عمان التي هي بيت التجار تضع كل امكانياتها في خدمة الوطن لمواجهة هذا الوباء العالمي، مشيدا بكل الاجراءات الحكومية التي تم اتخذها للسيطرة على فيروس كورونا.